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Російські повітряні військові навчання (архівне ілюстративне фото)Фото: Vitaly Timkiv/SNA/IMAGO
ПолітикаРосійська Федерація

Росія розриває договір про армії в Європі

Ліза Ламбрехт
35 хв. тому

Держдума РФ денонсувала Договір про звичайні збройні сили в Європі. Він встановлював квоти на кількість військової техніки, включно з танками, артилерією, вертольотами та літаками.

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Державна дума РФ у вівторок, 16 травня, схвалила денонсацію Договору про звичайні збройні сили в Європі

Документ підписали у 1990 році в Парижі 16 держав-членів НАТО (Бельгія, Великобританія, Греція, Данія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Португалія, США, Туреччина та Франція) і шість держав Організації Варшавського договору (Болгарія, Польща, Румунія, СРСР, Угорщина та Чехословаччина). Він набув чинності у листопаді 1992 року.

Угода встановлювала квоти на кількість військової техніки - включно з танками, артилерією, гелікоптерами та літаками, - якою могли володіти країни, які її підписали.

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У 1999 році документ вирішили адаптувати з огляду на нову політичну реальність, проте країни Північноатлантичного альянсу не стали ратифікувати його, вимагаючи від Росії виконання зобов'язань з виведення військ із Грузії та Молдови, а країни Балтії (Латвія, Литва, Естонія) та низка балканських держав (Словенія, Албанія та Хорватія) відмовилися до нього приєднуватися.

Росія призупинила свою участь у договорі в 2007 році, вимагаючи від країн НАТО ратифікувати його. У 2015 році РФ призупинила участь у засіданнях спільної консультативної групи з угоди.

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