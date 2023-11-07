Члени НАТО засудили РФ за вихід з Договору про звичайні ЗС

Вихід РФ з Договору про звичайні збройні сили в Європі - останній крок у низці дій, що "систематично підривають євроатлантичну безпеку", кажуть у НАТО. У відповідь Альянс призупинить дію договору.

Північноатлантичний альянс (НАТО) різко засудив рішення Росії вийти з Договору про звичайні збройні сили в Європі(ДЗЗСЄ), наголошується в відповідній офіційній заяві Північноатлантичної ради.

"Союзники засуджують рішення Росії вийти з Договору про звичайні збройні сили в Європі і її агресивну війну проти України, яка суперечить цілям Договору. Вихід Росії (з ДЗЗСЄ - Ред.) є останнім у низці дій, які систематично підривають євроатлантичну безпеку", - йдеться у заяві ради.

Альянс призупиняє дію договору для своїх країн-членів

Крім того, в Альянсі наголосили, що, визнаючи роль ДЗЗСЄ як наріжного каменя євроатлантичної архітектури безпеки, ситуація, коли країни-члени Альянсу дотримуються Договору, а Росія - ні, була б нежиттєздатною. Тому у відповідь на дії РФ країни-члени мають намір призупинити дію цього договору зі свого боку. "Тож, як наслідок, держави-члени Альянсу мають намір призупинити дію ДЗЗСЄ доти, доки це буде необхідно, відповідно до їхніх прав згідно з міжнародним правом. Це рішення повністю підтримується усіма членами НАТО", - зазначається в тексті заяви.

"Члени Альянсу залишаються єдиними у своїй відданості ефективному контролю над звичайними озброєннями як ключовому елементу євроатлантичної безпеки", - наголосили у Північноатлантичній раді.

Нагадаємо, раніше цього дня Росія офіційно вийшла з цього знакового договору про безпеку, який обмежував ключові категорії звичайних збройних сил.

Денонсація ДЗЗСЄ

Договір про звичайні збройні сили в Європі підписали 19 листопада 1990 року 16 країн НАТО та шість держав, які входили до Організації Варшавського договору. Документ встановлював обмеження на кількість звичайних озброєнь та бойової техніки для країн-учасниць. Обмеження стосувалися бойових танків та броньованих машин, артилерії, бойових літаків та гелікоптерів.

РФ ратифікувала договір у липні 1992 року, а липні 2007 року призупинила його дію. У поширеній МЗС РФ відповідній заяві наголошується, що призупинення дії ДЗЗСЄ було зроблено "в руслі мюнхенської промови" президента Росії Володимира Путіна. Тоді, виступаючи в Мюнхені на щорічній безпековій конференції, президент РФ несподівано різко розкритикувавав США і модель однополярного світу, що стало поворотним пунктом у російській зовнішній політиці. У 2015 році Москва призупинила участь у засіданнях Спільної консультативної групи по ДЗЗСЄ, чим тоді розчарувала НАТО.

У травні 2023 року Путін підписав закон про денонсацію ДЗЗСЄ.

Нагадаємо, на початку листопада РФ остаточно вийшла з договору про заборону ядерних випробувань.