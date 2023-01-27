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Бойовики терористичної організації "Ісламська держава" Фото: Uncredited/Militant Photo/dpa/picture alliance
ПолітикаСполучені Штати Америки

США ліквідували лідера осередку ІД в Сомалі

Степан Смишляєв
5 год. тому

Вбитий Білал ас-Судані відповідав за сприяння зростанню присутності ІД в Африці та за фінансування операцій угруповання по всьому світу, стверджує Пентагон.

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Військові США 25 січня провели штурмову операцію на півночі Сомалі, внаслідок якої були ліквідовані декілька членів терористичної організації "Ісламська держава" (ІД), зокрема Білал ас-Судані - лідер місцевого осередку і "ключовий представник глобальної мережі ІД", повідомив у четвер, 26 січня, міністр оборони США Ллойд Остін.

"Ас-Судані відповідав за сприяння зростанню присутності ІД в Африці та за фінансування операцій угруповання по всьому світу, зокрема в Афганістані", - зауважив Остін. Він додав, що ця операція відображає "непохитне зобов’язання" Вашингтону захистити американців від загрози тероризму і підвищує безпеку США та їхніх партнерів.

За словами міністра, в ході операції мирні жителі не постраждали.

У лютому 2022 року президент США Джо Байден повідомив про ліквідацію американськими спецпризначенцями на північному заході Сирії лідера ІД Абу Ібрагіма аль-Хашемі аль-Курайші, який очолював організацію після вбивства у 2019 році попереднього ватажка угруповання Абу Бакра аль-Багдаді.

Читайте також: США ліквідували лідера "Аль-Каїди" в Афганістані

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