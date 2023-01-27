США ліквідували лідера осередку ІД в Сомалі

Вбитий Білал ас-Судані відповідав за сприяння зростанню присутності ІД в Африці та за фінансування операцій угруповання по всьому світу, стверджує Пентагон.

Військові США 25 січня провели штурмову операцію на півночі Сомалі, внаслідок якої були ліквідовані декілька членів терористичної організації "Ісламська держава" (ІД), зокрема Білал ас-Судані - лідер місцевого осередку і "ключовий представник глобальної мережі ІД", повідомив у четвер, 26 січня, міністр оборони США Ллойд Остін.

"Ас-Судані відповідав за сприяння зростанню присутності ІД в Африці та за фінансування операцій угруповання по всьому світу, зокрема в Афганістані", - зауважив Остін. Він додав, що ця операція відображає "непохитне зобов’язання" Вашингтону захистити американців від загрози тероризму і підвищує безпеку США та їхніх партнерів.

За словами міністра, в ході операції мирні жителі не постраждали.

У лютому 2022 року президент США Джо Байден повідомив про ліквідацію американськими спецпризначенцями на північному заході Сирії лідера ІД Абу Ібрагіма аль-Хашемі аль-Курайші, який очолював організацію після вбивства у 2019 році попереднього ватажка угруповання Абу Бакра аль-Багдаді.

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