США ліквідували лідера осередку ІД в Сомалі

Вбитий Білал ас-Судані відповідав за сприяння зростанню присутності ІД в Африці та за фінансування операцій угруповання по всьому світу, стверджує Пентагон.
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Військові США 25 січня провели штурмову операцію на півночі Сомалі, внаслідок якої були ліквідовані декілька членів терористичної організації "Ісламська держава" (ІД), зокрема Білал ас-Судані - лідер місцевого осередку і "ключовий представник глобальної мережі ІД", повідомив у четвер, 26 січня, міністр оборони США Ллойд Остін.
"Ас-Судані відповідав за сприяння зростанню присутності ІД в Африці та за фінансування операцій угруповання по всьому світу, зокрема в Афганістані", - зауважив Остін. Він додав, що ця операція відображає "непохитне зобов’язання" Вашингтону захистити американців від загрози тероризму і підвищує безпеку США та їхніх партнерів.
За словами міністра, в ході операції мирні жителі не постраждали.