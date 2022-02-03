Американські військові вбили лідера "Ісламської держави" - Байден

Президент США Джо Байден повідомив, що американські військові спеціального призначення вбили лідера терористичної організації "Ісламська держава" (ІД) Абу Ібрагіма аль-Хашемі аль-Курайші. Як повідомив американський президент у четвер, 3 лютого, це сталося під час рейду на північному заході Сирії, де США разом із союзниками вже багато років проводять операцію проти ІД.

Рейд провели в провінції Ідліб поблизу сирійсько-турецького кордону. У розташованому в Лондоні Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини заявили, що під час удару загинуло дев'ятеро людей, серед них двоє дітей та жінка. За словами голови центру Рамі Абдель Рахмана, ця операція стала найбільшою із жовтня 2019 року, коли спецназ коаліції провів рейд, внаслідок якого було вбито попереднього ватажка "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді.

Війна у Сирії триває з березня 2011 року. Їй передували протести проти правителя країни Башара Асада. Тоді урядові війська придушували протести, відтак проти них почали виступи озброєні сирійські повстанці. На тлі громадянської війни у Сирії, свої позиції там зміцнило і терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІД), проти якого виступали як урядова армія, так і деякі повстанці, а також очолювана США коаліція західних держав. Натомість уряд Сирії підтримали Росія та Іран. Внаслідок багаторічної війни уряд Асада повернув контроль над близько двох третин території країни.

Натомість терористи ІД, які внаслідок протистояння зазнали воєнної поразки 2019 року, останнім часом знову активізували свою діяльність. Зокрема, на початку 2022 року вони здійснили серію атак, включно з нападом на в'язницю наприкінці січня, внаслідок якого загинуло понад 300 людей.