США і таліби намагаються домовитися в Катарі

США висловили готовність і надалі вести переговори з талібами про економічну стабільність і боротьбу з наркоторгівлею. Таліби зажадали натомість повернути іноземні активи афганського Центробанку.

Сполучені Штати й представники правлячого в Афганістані ісламського радикального руху "Талібан" зібралися в столиці Катару Досі для дводенних переговорів. Вашингтон відкритий до подальших технічних перемовин із талібами про економічну стабільність і боротьбу з наркоторгівлею, повідомив Держдепартамент США в понеділок, 1 серпня, після першого раунду зустрічі.

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Держдеп із похвалою відгукнувся про поліпшення фінансової ситуації в Афганістані, включно зі зниженням інфляції, а також про скорочення посівів опіумного маку в межах запровадженої 2022 року заборони та висловив готовність до продовження співпраці у справі боротьби з наркотиками.

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Водночас США висловили занепокоєння погіршенням ситуації з правами людини в Афганістані та знову закликали "Талібан" скасувати заборону на доступ до середньої шкільної освіти для дівчаток, дозволити жінкам займатися професійною діяльністю і звільнити американців, які перебувають під вартою.

Вимоги талібів

Зі свого боку таліби закликали скасувати заборону на пересування та інші обмеження для лідерів "Талібану" і повернути іноземні активи афганського Центробанку, повідомив уряд у Кабулі.

"Ісламський емірат Афганістан знову наголосив, що скасування заборони на пересування лідерів "Талібану" та повернення резервів Центробанку мають вирішальне значення для встановлення довіри, "для того, щоб афганці отримали змогу розвивати економіку, не залежачи від іноземної допомоги", - заявив представник МЗС Афганістану.

Більшість керівників "Талібану" повинні запитувати дозвіл на поїздки в Організації Об'єднаних Націй. Банківський сектор Афганістану після повернення до влади талібів паралізовано через санкції, іноземні активи афганського Центробанку на суму в 7 мільярдів доларів було заморожено у Федеральному резервному банку в Нью-Йорку. Нині половина цих коштів зберігається в афганському фонді з головним офісом у Швейцарії.