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ПолітикаАфганістан

В Афганістані з наступного тижня закриють всі салони краси

Тетяна Кирилюк
1 год. тому

Через рішення "Талібану" закрити всі салони краси в Афганістані без роботи можуть залишитися 60 тисяч жінок.

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Салон краси в Афганістані
Салон краси в АфганістаніФото: Rahmat Gul/AP/picture alliance

В Афганістані з 25 липня набуде чинності рішення радикального ісламістського руху "Талібан" про припинення роботи всіх салонів краси. Заборона торкнеться 12 тисяч бізнесів у сфері красі по всій країні, що створить додаткове навантаження на й так кризову економіку, пише Reuters.

У Міжнародній організації праці попереджають, що такий крок  матиме "суттєвий" негативний вплив на жіночу зайнятість. За попередніми оцінками, понад 60 тисяч жінок можуть втратити роботу. До влади талібів у країні й так працювали лише 23 відсотки жінок. Крім того, салони краси були простором, де афганські жінки могли зустрічатися поза домом без супроводу чоловіків.

Цього тижня десятки жінок, серед яких переважно працівниці індустрії краси, влаштували акцію протесту проти рішення "Талібану". Таліби розігнали протест водометами та пострілами у повітря. Після придушення акцій протесту проти закриття університетів для жінок подібні акції в Афганістані стали рідкісними.

Обмеження прав жінок талібами в Афганістані

Після захоплення влади в серпні 2021 року таліби обіцяли правити помірковано. Втім вони запровадили жорсткі обмеження проти жінок, а також проти гомосексуалів та інших меншин у країні.

Минулого року таліби позбавили жінок права здобувати вищу освіту, а дівчатка старші шостого класу перестали відвідувати школи. Таліби стверджували, що діти повернуться до шкіл, коли там створять "відповідне ісламу середовище".

Також жінкам не можна працювати на більшості робочих місць, забороняється відвідувати парки та спортзали. Крім того, вони зобов'язані носити в громадських місцях повністю закритий одяг

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