Всі салони краси в Афганістані "Талібан" наказав закрити

Протягом місяця всі салони краси в Афганістані мають припинити роботу, наказали таліби. Це не перший випадок обмеження ними прав жінок.

Радикальний ісламістський рух "Талібан" наказав закрити всі салони краси в Афганістані протягом місяця. Про це пише у вівторок, 4 липня, міжнародне агентство Reuters із посиланням на заяву міністерства запобігання пороку та пропаганди чеснот.

"Крайній термін закриття салонів краси для жінок - один місяць", - заявив речник міністерства моралі, підтвердивши автентичність листа міністерства, що поширюється в соціальних мережах. Причини обмежень там не пояснюються. Вони стосуються столиці, Кабула, та всіх провінцій країни.

Рішення видали через кілька днів після того, як таліби заявили, що зробили всі необхідні кроки для покращення життя жінок в Афганістані, зауважує агенція Associated Press.

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Обмеження прав жінок талібами в Афганістані

Попри те, що після захоплення влади у серпні 2021 року таліби обіцяли правити помірковано, вони запровадили жорсткі обмеження проти жінок, а також проти гомосексуалів та інших меншин у країні.

Минулого року таліби позбавили жінок права здобувати вищу освіту, а дівчатка старші шостого класу перестали відвідувати школи. Таліби стверджували, що діти повернуться до шкіл, коли там створять "відповідне ісламу середовище".

Також жінкам не можна працювати на більшості робочих місць, забороняється відвідувати парки та спортзали. Крім того, вони зобов'язані носити в громадських місцях повністю закритий одяг.

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