ООН закликала скасувати обмеження прав жінок в Афганістані

Жінки та дівчата мають бути почутими і брати участь у всіх аспектах життя Афганістану, заявив Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк.

Верховний комісар Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини Фолькер Тюрк (Volker Türk) у вівторок, 27 грудня засудив посилення обмежень прав жінок в Афганістані, а також закликав радикальний ісламістський рух "Талібан", який захопив владу у країні, негайно їх скасувати.

"Я закликаю фактичну владу (Афганістану - Ред.) забезпечити повагу та захист прав усіх жінок і дівчат - бути поміченими, бути почутими, брати участь і робити внесок у всі аспекти соціального, політичного та економічного життя країни, відповідно до міжнародних зобов’язань Афганістану", - цитує Тюрка офіс Верховного комісара ООН з прав людини.

За його словами, рішення талібів заборонити жінкам працювати у неурядових організаціях (НУО) матиме жахливі наслідки як для самих жінок, так і всього афганського народу. Тюрк наголосив, що НУО та гуманітарні організації надають життєво важливі послуги для багатьох людей в Афганістані: їжу, воду, притулок та медичне обслуговування. Крім того, багато співробітників цих НУО - жінки, і в багатьох організаціях вони займають керівні посади, зазначається у заяві Верховного комісара.

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"Жодна країна не може розвиватися - якщо не виживати - соціально та економічно без половини її населення. Ці незбагненні обмеження, накладені на жінок і дівчат, не тільки посилять страждання всіх афганців, але, я боюся, створять ризик за межами кордонів Афганістану", - наголосив Тюрк.

НУО зупиняють роботу в Афганістані

Представники "Талібану" обґрунтували заборону для НУО допускати на роботу жінок "численними скаргами" на те, що деякі з них нібито не дотримувались ісламського дрес-коду, встановленого талібами. Заборона стосується понад 180 організацій.

Нині вже щонайменше п'ять великих НУО оголосили про призупинення діяльності в Афганістані. А саме: Save the Children, яка займається захистом прав дітей по всьому світу, Міжнародний комітет порятунку (IRC), британська благодійна організація Christian Aid, норвезька рада у справах біженців (NRC) і CARE International.

Рішення талібів засудили офіційні представники ООН, Європейського Союзу та США. Зокрема державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що рішення талібів може мати "руйнівні наслідки для афганського народу" і "порушить надання життєво важливої, рятівної допомоги мільйонам людей".

Обмеження прав жінок талібами в Афганістані

Рух "Талібан" захопив владу в Афганістані у серпні 2021 року. З того часу права жінок, гомосексуалів та інших меншин у країні зазнали різких обмежень. Зокрема, 20 грудня таліби оголосили про рішення позбавити жінок права здобувати вищу освіту. Дівчатка старші шостого класу перестали відвідувати школи ще у березні. Таліби стверджували, що діти повернуться до шкіл, коли там буде створено "відповідне ісламу середовище".

Також жінкам не можна працювати на більшості робочих місць, заборонено відвідувати парки та спортзали. Крім того, вони зобов'язані носити в громадських місцях повністю закритий одяг.