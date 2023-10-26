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ПолітикаСполучені Штати Америки

США дають Україні зброї ще на 150 мільйонів доларів

Ольга Журавльова
26 жовтня 2023 р.

Адміністрація Байдена оголосила про надання додаткової безпекової допомоги Україні. Вона включає ракети AIM-9, протитанкові комплекси Javelin, понад два мільйони боєприпасів і спорядження для холодної погоди.

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HIMARS
США передали Україні додаткові боєприпаси для HIMARSФото: ANDREW LEESON/AFP

Сполучені Штати Америки оголосили у четвер, 26 жовтня, про надання Україні додаткової військової допомоги на суму 150 мільйонів доларів, повідомили державний секретар США Ентоні Блінкен і міноборони США.

Цей транш допоможе Україні "зберегти прогрес на полі бою та наростити подальший імпульс", написав Блінкен у соцмережі Х.

Пакет допомоги США включає додаткові боєприпаси для зенітних ракетних комплексів, зенітні ракети Stinger та додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем, йдеться в заяві Пентагону.

Допомога також включає протитанкові комплекси Javelin, понад два мільйони боєприпасів для стрілецької зброї, ракети ППО AIM-9M, додаткові боєприпаси для артилерійських систем HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм, ракети TOW і спорядження для холодної погоди.

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на заяви з Вашингтона, подякувавши американській стороні за надання допомоги. 

Напередодні британське ділове видання Financial Times повідомляло з посиланням на українського чиновника, що ракети AIM-9 Sidewinder, котрі розроблялися як ракети класу "повітря-повітря" та поступово знімаються з озброєння на Заході, в Україні зуміли адаптувати для застосування з землі в складі зенітних ракетних комплексів. Українська сторона сподівається, що таке несподіване і відносно недороге посилення української ППО зможе покращити можливості з захисту критичної інфраструктури від російських ударів.

Що українська ППО протиставить обстрілам РФ цієї зими?

 