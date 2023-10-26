США дають Україні зброї ще на 150 мільйонів доларів

Адміністрація Байдена оголосила про надання додаткової безпекової допомоги Україні. Вона включає ракети AIM-9, протитанкові комплекси Javelin, понад два мільйони боєприпасів і спорядження для холодної погоди.

Сполучені Штати Америки оголосили у четвер, 26 жовтня, про надання Україні додаткової військової допомоги на суму 150 мільйонів доларів, повідомили державний секретар США Ентоні Блінкен і міноборони США.

Цей транш допоможе Україні "зберегти прогрес на полі бою та наростити подальший імпульс", написав Блінкен у соцмережі Х.

Пакет допомоги США включає додаткові боєприпаси для зенітних ракетних комплексів, зенітні ракети Stinger та додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем, йдеться в заяві Пентагону.

Допомога також включає протитанкові комплекси Javelin, понад два мільйони боєприпасів для стрілецької зброї, ракети ППО AIM-9M, додаткові боєприпаси для артилерійських систем HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм, ракети TOW і спорядження для холодної погоди.

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на заяви з Вашингтона, подякувавши американській стороні за надання допомоги.

Напередодні британське ділове видання Financial Times повідомляло з посиланням на українського чиновника, що ракети AIM-9 Sidewinder, котрі розроблялися як ракети класу "повітря-повітря" та поступово знімаються з озброєння на Заході, в Україні зуміли адаптувати для застосування з землі в складі зенітних ракетних комплексів. Українська сторона сподівається, що таке несподіване і відносно недороге посилення української ППО зможе покращити можливості з захисту критичної інфраструктури від російських ударів.