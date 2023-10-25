США оголосять пакет військдопомоги на 150 мільйонів - ЗМІ

До нового пакета військової допомоги від США мають увійти ракети до РСЗВ HIMARS, ЗРК NASAMS, ПТРК TOW, а також ракети AIM-9 Sidewinder і 155-мм снаряди, пише "Голос Америки" з посиланням на американських чиновників.

Сполучені Штати можуть оголосити в середу, 25 жовтня, виділення нового пакета військової допомоги Україні на загальну суму 150 мільйонів доларів. Про це повідомив мовник "Голос Америки", що посилається на трьох неназваних американських посадовців.

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За даними анонімних співрозмовників журналістів, до пакета увійдуть додаткові ракети GMLRS для реактивних систем залпового вогню HIMARS, боєприпаси для ЗРК NASAMS, ракети до ПТРК TOW, ракети AIM-9 Sidewinder і 155-мм снаряди.

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Саме останній аспект нещодавно викликав численні дискусії, оскільки стало відомо про відправлення Сполученими Штатами артилерійських снарядів цього калібру до Ізраїлю. Надана ізраїльським військам партія американських снарядів спочатку передбачалася для передачі ЗСУ, писали ЗМІ.

На ракету AIM-9 Sidewinder в Україні чекає нове застосування

Напередодні британське ділове видання Financial Times повідомляло з посиланням на українського чиновника, що ракети AIM-9 Sidewinder, котрі розроблялися як ракети класу "повітря-повітря" та поступово знімаються з озброєння на Заході, в Україні зуміли адаптувати для застосування з землі в складі зенітно-ракетних комплексів. Українська сторона сподівається, що таке несподіване, а головне відносно недороге посилення українського ППО зможе покращити можливості з захисту критичної інфраструктуру від російських ударів.

Однією з головних переваг цієї ракети є її значна кількість, бо AIM-9 - одна з наймасовіших ракет класу "повітря- повітря" в історії, адже з 1955 року було випущено понад 200 тисяч таких ракет. Водночас останнім часом у Києві дедалі частіше нарікали на вичерпання запасів ракет до радянських ЗРК, що залишилися ЗСУ в спадок після розвалу СРСР або передавалися також деяким західними партнерами, насамперед тими, що входили раніше до Варшавського пакту.

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Загалом, з початку повномасштабного російського вторгнення до України в лютому 2022 року США надали Україні допомогу в сфері безпеки на суму близько 44 мільярдів доларів.

Крім того, Пентагон досі має резерв на близько 5 мільярдів доларів, схвалених Конгресом, для військової допомоги Україні після того, як у червні виявили, що Пентагон істотно завищив вартість зброї, поставленої в Україну - на близько 6 мільярдів доларів.

Нагадаємо, 17 жовтня ЗСУ вперше застосували ATACMS проти військ РФ.