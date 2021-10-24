Спроба підпалу будинку заступника глави ОПУ: суд заґратував підозрюваних

Двох підозрюваних у спробі підпалу будинку заступника керівника Офісу президента України Ігоря Жовкви взяли під варту. Відповідне рішення ухвалив суд у суботу, 23 жовтня, повідомляє прокуратура Києва.

Одночасно суд визначив альтернативу у вигляді застави в понад 680 тисяч гривень для кожного. Зазначається, що підозрювані - чоловіки 20 і 25 років, раніше не судимі. Їхні дії кваліфіковані як умисне знищення або пошкодження майна та хуліганство, вчинене групою осіб.

"Наразі досудове розслідування триває. Встановлюються обставини злочину та інші особи, які до нього причетні", - додали в прокуратурі.

Обставини нападу на будинок Жовкви

За даними слідства, один з підозрюваних - житель столиці, отримав через месенджер Telegram замовлення на підпал вказаного будинку. За це йому пообіцяли заплатити 7 тисяч доларів США. До здійснення злочину він залучив свого знайомого жителя Черкаської області, якому пообіцяв віддати частину цієї суми.

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Придбавши бензин, керосин, ємкості та клейкі стрічки, зловмисники приготували три пляшки із "коктейлем Молотова" та в ніч на 22 жовтня прибули до будинку Жовкви. Спочатку вони нанесли фарбою на паркані будинку образливі написи, після чого один з чоловіків підпалив пляшку з "коктейлем Молотова" та кинув її через паркан на територію двору.

Під час спроби підпалити другу пляшку зловмисник був помічений сторонніми особами та намагався втекти, однак "за гарячим слідом" був затриманий правоохоронцями. Згодом правоохоронці затримали і його спільника.