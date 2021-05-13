 В ОП створили підрозділ з питань європейської інтеграції України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.06.2021

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Новини

В ОП створили підрозділ з питань європейської інтеграції України

В Офісі президента України створено підрозділ, який опікуватиметься європейською та євроатлантичною інтеграцією. Його очолить заступник Андрія Єрмака Ігор Жовква.

Тепер в Офісі президента України буде окремий підрозділ, що опікується євроінтеграцією

Тепер в Офісі президента України буде окремий підрозділ, що опікується євроінтеграцією

В Офісі президента (ОП) України відбулася трансформація роботи підрозділів, які відповідають за реалізацію зовнішньополітичних рішень Володимира Зеленського. Про це йдеться у повідомленні на сайті ОП, опублікованому у вівторок, 1 червня.

Згідно з ним, в структурі офісу створюється новий підрозділ, який сфокусується на напрямі європейської та євроатлантичної інтеграції України. Його очолить Ігор Жовква, який до цього був заступником керівника ОП Андрія Єрмака з питань міжнародної політики. Він відповідатиме за координацію співпраці з віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та Верховною Радою.

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Плюс один заступник глави ОП

Як зазначає пресслужба Офісу президента України, також на посаду заступника керівника ОП призначено дипломата Андрія Сибігу. Він, згідно з повідомленням, зосередиться на "широкому спектрі питань" зовнішньої політики і розвитку стратегічного партнерства.

"Сьогодні події в глобалізованому світі, без сумніву, потребують ще більшої проактивності та ініціативності з нашого боку. Саме тому президенту потрібна максимально різностороння, професійна та своєчасна відповідна експертиза - у швидкому темпі та в професійній модерації", - зазначається у повідомленні ОП.

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