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Справа Тандира: обвинувальний акт скерували до суду

Степан Смишляєв
1 год. тому

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні проти судді Олексія Тандира, який на смерть збив нацгвардійця, переданий для розгляду по суті до Святошинського районного суду, повідомили в прокуратурі.

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Justitia
До суду скеровано обвинувальний акт стосовно голови райсуду Олексія Тандира, який збив на смерть нацгвардійцяФото: Peter Steffen/dpa/picture alliance

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно голови Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира, який збив на смерть військовослужбовця Національної гвардії України. Про це у понеділок, 21 серпня, в Telegram повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Суддю обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп'яніння (ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України). Обвинувальний акт скеровано до Святошинського райсуду столиці.

Слідство підтвердило версію, за якою 25 травня сп'янілий Тандир їхав Києвом на автівці Lexus ES350 "із істотним перевищенням допустимої швидкості руху" і на смерть збив нацгвардійця просто на блокпосту.

Судочинцю-порушнику загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами також до 10 років.

Крім того, Тандиру продовжили арешт без можливості внесення застави до 9 вересня, додали в прокуратурі.

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