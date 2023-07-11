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Експертиза по ДТП з нацгвардійцем: суддя кермував п'яним

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Суддя, який на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві, перебував у стані алкогольного сп'яніння і намагався це приховати, повідомляє ДБР.

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Наручники (ілюстративне фото)
Судді загрожує до 10 років ув'язненняФото: David Inderlied/dpa/picture alliance

Судово-психологічна експертиза підтвердила, що суддя Олексій Тандир, який на смерть збив на блокпості в Києві військовослужбовця Нацгвардії, перебував у стані сп'яніння на момент ДТП, повідомляє Державне бюро розслідувань у вівторок, 11 липня.

"Маючи спеціальні юридичні знання та професійні навички, суддя вживав заходів щодо приховування слідів алкогольного сп'яніння та унеможливлення встановлення кількості алкоголю у відібраних у нього біологічних рідинах, - йдеться у повідомленні. - Проте, завдяки судово-психологічній експертизі слідство змогло довести, що суддя в момент смертельного ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння".

Крім того, інша експертиза встановила, що суддя їхав за кермом автомобіля на момент аварії зі швидкістю 100 км/годину.

Судді загрожує до 10 років тюрми

Досудове розслідування розпочали за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України). Тандиру загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Як повідомлялося, опівночі 26 травня суддя на  "Лексусі" збив на смерть на блокпосту нацгвардійця. Загиблому було 23 роки, у нього залишилися дружина та троє дітей.  

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