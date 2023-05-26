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Ілюстративне фотоФото: Fotolia/apops
ЗлочинністьУкраїна

Смертельне ДТП: судді вручили підозру за нетверезе водіння

Аліна Коломієць
35 хв. тому

Судді-водію, який вчинив смертельне ДТП у Києві, унаслідок якої загинув нацгвардієць, вручили підозру. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

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Голові суду, який на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві, повідомили про підозру "за фактом вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння", повідомив Офіс генпрокурора ввечері у п’ятницю, 26 травня.

"За дорученням заступника генерального прокурора та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру голові одного з районних судів Київської області за фактом вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння (ч. 3 ст. 286-1 КК України)", - йдеться у повідомленні ОГПУ в Telegram. 

Санкція цієї статті Кримінального кодексу передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами п’ять-десять років.

Прокуратура скерувала звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді під вартою, заявили в Офісі.

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За даними Державного бюро розслідувань, опівночі 26 травня голова одного з райсудів Київської області на автомобілі "Лексус" наїхав на блокпосту у столиці на службовця Нацгвардії. Військовий від отриманих травм загинув на місці.

Як зазначала Київська міська прокуратура, суддя "мав візуальні клінічні ознаки сп’яніння", і від освідування на вміст алкоголю та наркотиків відмовився. Згодом суд дозволив примусово відібрати у нього біологічні зразки.

Загиблий - 23-річний нацгвардієць

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що загиблим є 23-річний нацгвардієць Вадим Бондаренко.

"До початку повномасштабного вторгнення проходив строкову службу в Черкасах. Невдовзі був переведений до Києва. З початком активних бойових дій рвався на передову. Але підрозділ Вадима виконував важливі завдання у столиці. Він був потрібен тут.  Сьогодні Вадима не стало", - написав він у Facebook.

Клименко також додав, що у нацгвардійця залишилася дружина та троє дітей, а його батько та брат зараз захищають Україну на "найгарячіших напрямках". 

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