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У Києві сталася смертельна ДТП за участі суддіФото: picture-alliance/dpa/F. Gabbert
ЗлочинністьУкраїна

ДБР з'ясовує обставини резонансного ДТП із суддею у Києві

Ольга Журавльова
1 год. тому

У Києві суддя за кермом "Лексуса" на смерть збив нацгвардійця на блокпосту. Тест на алкоголь здавати чоловік відмовився. Справу розслідує ДБР.

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Працівники Державного бюро розслідуваньУкраїни з’ясовують обставини резонансної  ДТП  за участю голови одного з райсудів Київської області.

За даними ДБР, опівночі 26 травня голова одного з райсудів Київської області на автомобілі "Лексус" наїхав на блокпосту у столиці на службовця Нацгвардії. Військовий від отриманих травм загинув на місці.

Суддю затримали. Від проведення огляду на стан сп’яніння в закладі охорони здоров’я він відмовився, інформують в ДБР.

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"Вживаються процесуальні заходи щодо примусового відібрання біологічних зразків у судді. Призначені необхідні судові експертизи", - йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України). Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

За даними ЗМІ, загиблому нацгвардійцю було 23 роки.

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