Суддю, який вчинив смертельне ДТП, можуть взяти під варту

Згоду на утримання під вартою судді Олексія Т. надала Вища рада правосуддя. Суддя вірогідно напідпитку учинив смертельне ДТП у Києві.

Вища рада правосуддя (ВРП) у суботу, 27 травня, надала згоду на утримання під вартою судді Олексія Т. Про задоволення відповідного подання заступника генерального прокурора ВРП повідомила у Facebook.

Напередодні голові одного з районних судів Київщини, який на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві, повідомили про підозру "за фактом вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння", повідомив Офіс генпрокурора.

"За дорученням заступника генерального прокурора та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру голові одного з районних судів Київської області за фактом вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння (ч. 3 ст. 286-1 КК України)", - повідомив ОГПУ.

За даними Державного бюро розслідувань, яке розслідує ДТП, опівночі 26 травня суддя на автомобілі "Лексус" наїхав на блокпосту у столиці на службовця Нацгвардії. Військовий від отриманих травм загинув на місці. Як зазначала Київська міська прокуратура, суддя "мав візуальні клінічні ознаки сп’яніння", і від освідування на вміст алкоголю та наркотиків відмовився. Згодом суд дозволив примусово відібрати у нього біологічні зразки.

Загиблим був 23-річний нацгвардієць Вадим Б., у якого залишилися дружина та троє дітей.

Нагадаємо, 18 травня ВРП дозволила тримати під вартою ексголову Верховного суду Всеволода Князєва, якого підозрюють у хабарництві.