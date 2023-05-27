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Фото: Peter Steffen/dpa/picture alliance
Закон і правоУкраїна

Суддю, який вчинив смертельне ДТП, можуть взяти під варту

Ігор Бурдига
21 хв. тому

Згоду на утримання під вартою судді Олексія Т. надала Вища рада правосуддя. Суддя вірогідно напідпитку учинив смертельне ДТП у Києві.

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Вища рада правосуддя (ВРП) у суботу, 27 травня, надала згоду на утримання під вартою судді Олексія Т. Про задоволення відповідного подання заступника генерального прокурора ВРП повідомила у Facebook.

Напередодні голові одного з районних судів Київщини, який на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві, повідомили про підозру "за фактом вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння", повідомив Офіс генпрокурора. 

"За дорученням заступника генерального прокурора та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру голові одного з районних судів Київської області за фактом вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння (ч. 3 ст. 286-1 КК України)", - повідомив ОГПУ. 

За даними Державного бюро розслідувань, яке розслідує ДТП, опівночі 26 травня суддя на автомобілі "Лексус" наїхав на блокпосту у столиці на службовця Нацгвардії. Військовий від отриманих травм загинув на місці. Як зазначала Київська міська прокуратура, суддя "мав візуальні клінічні ознаки сп’яніння", і від освідування на вміст алкоголю та наркотиків відмовився. Згодом суд дозволив примусово відібрати у нього біологічні зразки.

Загиблим був 23-річний нацгвардієць Вадим Б., у якого залишилися дружина та троє дітей.   

Нагадаємо, 18 травня ВРП дозволила тримати під вартою ексголову Верховного суду Всеволода Князєва, якого підозрюють у хабарництві.

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