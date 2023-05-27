Суддю, який вчинив смертельне ДТП, можуть взяти під варту

"За дорученням заступника генерального прокурора та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру голові одного з районних судів Київської області за фактом вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння (ч. 3 ст. 286-1 КК України)", - повідомив ОГПУ.
За даними Державного бюро розслідувань, яке розслідує ДТП, опівночі 26 травня суддя на автомобілі "Лексус" наїхав на блокпосту у столиці на службовця Нацгвардії. Військовий від отриманих травм загинув на місці. Як зазначала Київська міська прокуратура, суддя "мав візуальні клінічні ознаки сп’яніння", і від освідування на вміст алкоголю та наркотиків відмовився. Згодом суд дозволив примусово відібрати у нього біологічні зразки.
Загиблим був 23-річний нацгвардієць Вадим Б., у якого залишилися дружина та троє дітей.