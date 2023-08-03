  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Закон і правоУкраїна

Справа судді Тандира: ДБР завершило досудове розслідування

Анастасія Шепелева
1 год. тому

ДБР завершило досудове розслідування щодо судді Олексія Тандира, який скоїв смертельне ДТП наприкінці травня. Зокрема, експертизи довели, що суддя перебував у стані алкогольного сп'яніння.

https://p.dw.com/p/4UkNl
Наручники
Експертизи довели, що суддя Тандир, який скоїв смертельне ДТП, перебував у стані алкогольного сп'янінняФото: David Inderlied/dpa/picture alliance

Державне бюро розслідуваньзавершило досудове розслідування щодо судді Олексія Тандира, який на смерть збив на блокпості в Києві військовослужбовця Нацгвардії наприкінці травня. Про це повідомила пресслужба відомства у четвер, 3 серпня.

Як повідомили у ДБР, за час розслідування було проведено 18 експертиз, серед яких судово-медичні, хімічні, технічні та інші. "Оскільки суддя володіє спеціальними професійними знаннями, методиками та багатою судовою практикою розгляду правопорушень у сфері  безпеки дорожнього руху, під час відібрання біологічних зразків він спробував спотворити їх вміст з метою приховування стану алкогольного сп’яніння", - стверджують у відомстві.

Втім, все ж у висновках судових експертиз підтвердили факт алкогольного сп'яніння. Крім того, за результатами автотехнічної, трасологічної та технічної експертиз було доведено порушення суддею правил дорожнього руху, недотримання заборон дорожніх знаків та значне перевищення швидкості на момент зіткнення, наголосили в ДБР.

Тандира підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого. У разі доведення провини йому загрожує до 10 років ув'язнення. Наразі матеріали кримінального провадження відкриті для ознайомлення стороні захисту, зазначили в ДБР.

Як повідомлялося, опівночі 26 травня суддя на  "Лексусі"збив на смерть на блокпосту нацгвардійця. Загиблому було 23 роки, у нього залишилися дружина та троє дітей. 

Читайте також: Коментар: Судді (не) готові до сповіді

Українським антикорупційним органам немає аналогів? Фактчек DW (26.08.2021)

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Прапори ЄС

Війна і права людини: ЄС розширив санкції щодо Білорусі

Політика43 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Жінка годує грудьми немовля

Молекула цукру у молоці матері важлива для мозку немовляти

Молекула цукру у молоці матері важлива для мозку немовляти

Панорама1 год. тому
Семінар з англійської у метро - під час повітряної тривоги в Києві (архівне фото)

Вступна кампанія: конкуренція за абітурієнтів загострилася

Вступна кампанія: конкуренція за абітурієнтів загострилася

Освіта3 год. тому
Контейнерний порт Гамбурга

Чи чекає на ФРН економічне падіння та деіндустріалізація?

Чи чекає на ФРН економічне падіння та деіндустріалізація?

Економіка3 год. тому
Президент США Дональд Трамп

США: Трамп може бути обраний і за ґратами

США: Трамп може бути обраний і за ґратами

Політика6 год. тому
Національний історико-меморіальний заповідник "Бабин Яр" у Києві

Виставка в Бабиному Яру: Бахмут - місто двох трагедій

Виставка в Бабиному Яру: Бахмут - місто двох трагедій

Культура24 год. тому
Президент України Володимир Зеленський

Навіщо Зеленський скликав на нараду українських послів

Навіщо Зеленський скликав на нараду українських послів

Політика24 год. тому
На головну сторінку