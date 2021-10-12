 Ексвласнику ″Дельта Банку″ Миколі Лагуну вручили підозру | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.10.2021

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Новини

Ексвласнику "Дельта Банку" Миколі Лагуну вручили підозру

Екскерівника "Дельта Банку" Миколу Лагуна і ще чотирьох топменеджерів установи підозрюють у розтраті майна на суму понад мільярд гривень.

За даними слідства, топменеджери Дельта банку укладали завідомо збиткові для банку кредитні договори

За даними слідства, топменеджери "Дельта банку" укладали завідомо збиткові для банку кредитні договори

П'ятьом топменеджерам збанкрутілого "Дельта Банку" оголосили підозри в розтраті майна на суму понад один мільярд гривень. Вручили підозри Офіс Генпрокурора України й слідчі Нацполіції на основі матеріалів Служби безпеки України, повідомили пресслужба СБУ і Управління комунікації Нацполіції в понеділок, 11 жовтня.

Серед підозрюваних - колишній власник і ексголова наглядової ради установи Микола Лагун, голова ради директорів, два його заступники й директор однієї з пов'язаних з банком фінансових компаній. Усі вони, за даними слідства, причетні до банкрутства та ліквідації "Дельта Банку".

"За наявною інформацією, через корупційні схеми зловмисники розтратили майна і коштів банку на понад 1 млрд грн. Підозри вручили після проведення 14 синхронних обшуків, які проходили за місцем проживання причетних посадових осіб", - відзначили в СБУ.

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Розтрата майна "Дельта Банку"

За даними СБУ, протягом 2012-2015 років топменеджери "Дельта банку" уклали завідомо збиткові для банку кредитні договори. Як відзначила на своїй сторінці у Facebook Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова, зокрема, банк не раз продавав борги без будь-якої оцінки, видавав кредитити фірмам-одноденкам. Крім того, за її словами, за вказівкою власника Миколи Лагуна установа видала 160 мільйонів гривень кредиту підприємству під заставу із у 100 разів завищеною вартістю.

Венедіктова також зазначила, що активи власника банку на суму 790 мільйонів гривень арештували, це близько двох сотень земельних ділянок.

В Офісі генпрокурора повідомили, що колишній керівник "Дельта банку" підозру отримав особисто, він перебуває в Україні. Прокурори проситимуть суд взяти його під варту і визначити альтернативну заставу 1 мільярд гривень.

Банкуртство "Дельта Банку"

До 2014 року "Дельта Банк" був одним з найбільших в Україні. Микола Лагун мав найбільшу частку акцій установи.

Після фінансової кризи 2014 року в банку почалися проблеми з ліквідністю. У 2015 році Національний банк України визнав установу неплатоспроможною. На момент ліквідації "Дельта Банк" був винен кредиторам 54 мільярди гривень, зокрема борг Нацбанку за рефінансування становив 9,3 мільярда. Згодом у колишнього власника Миколи Лагуна НБУ відсудив низку земельних ділянок на погашення цього боргу. Крім того, Лагуна підозрювали в ухилянні від сплати податків. 

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