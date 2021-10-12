Ексвласнику "Дельта Банку" Миколі Лагуну вручили підозру

П'ятьом топменеджерам збанкрутілого "Дельта Банку" оголосили підозри в розтраті майна на суму понад один мільярд гривень. Вручили підозри Офіс Генпрокурора України й слідчі Нацполіції на основі матеріалів Служби безпеки України, повідомили пресслужба СБУ і Управління комунікації Нацполіції в понеділок, 11 жовтня.

Серед підозрюваних - колишній власник і ексголова наглядової ради установи Микола Лагун, голова ради директорів, два його заступники й директор однієї з пов'язаних з банком фінансових компаній. Усі вони, за даними слідства, причетні до банкрутства та ліквідації "Дельта Банку".

"За наявною інформацією, через корупційні схеми зловмисники розтратили майна і коштів банку на понад 1 млрд грн. Підозри вручили після проведення 14 синхронних обшуків, які проходили за місцем проживання причетних посадових осіб", - відзначили в СБУ.

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Розтрата майна "Дельта Банку"

За даними СБУ, протягом 2012-2015 років топменеджери "Дельта банку" уклали завідомо збиткові для банку кредитні договори. Як відзначила на своїй сторінці у Facebook Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова, зокрема, банк не раз продавав борги без будь-якої оцінки, видавав кредитити фірмам-одноденкам. Крім того, за її словами, за вказівкою власника Миколи Лагуна установа видала 160 мільйонів гривень кредиту підприємству під заставу із у 100 разів завищеною вартістю.

Венедіктова також зазначила, що активи власника банку на суму 790 мільйонів гривень арештували, це близько двох сотень земельних ділянок.

В Офісі генпрокурора повідомили, що колишній керівник "Дельта банку" підозру отримав особисто, він перебуває в Україні. Прокурори проситимуть суд взяти його під варту і визначити альтернативну заставу 1 мільярд гривень.

Банкуртство "Дельта Банку"

До 2014 року "Дельта Банк" був одним з найбільших в Україні. Микола Лагун мав найбільшу частку акцій установи.

Після фінансової кризи 2014 року в банку почалися проблеми з ліквідністю. У 2015 році Національний банк України визнав установу неплатоспроможною. На момент ліквідації "Дельта Банк" був винен кредиторам 54 мільярди гривень, зокрема борг Нацбанку за рефінансування становив 9,3 мільярда. Згодом у колишнього власника Миколи Лагуна НБУ відсудив низку земельних ділянок на погашення цього боргу. Крім того, Лагуна підозрювали в ухилянні від сплати податків.