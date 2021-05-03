Як Німеччина надає студентам пільгові кредити на освіту

У вересні 1971 року у ФРН почав діяти закон про виплату державної стипендії-позики BAföG для тих, хто хотів би здобути вищу або середню професійну освіту в Німеччині, але обмежений у коштах. Ця подія стала знаковою для забезпечення рівності можливостей у країні. Оформити BAföG студенти можуть і нині. Однак сьогодні ця стипендія не особливо затребувана, але не тому, що німці позбавились фінансових проблем.

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ВНЗ Німеччини: без плати за освіту, але й без стипендій

Нагадаємо - перша вища освіта в Німеччині безкоштовна. Лише у вишах землі Баден-Вюртемберг стягують плату безпосередньо за саме навчання - 1500 євро в семестр для іноземців не з ЄС. У більшості ж вишів оплачувати доводиться лише семестровий внесок, який покриває витрати закладу на організацію студентського самоврядування, роботу мовних курсів, їдальні тощо. У зимовому семестрі 2021-2022 років він може бути і 90 євро, і 335 євро - в залежності від вишу.

До цього потрібно додати витрати на життя. Зараз МЗС ФРН називає суму у 861 євро, яку повинен мати у своєму розпорядженні студент-іноземець щомісяця. Такі вимоги діють при відкритті блокованого рахунку (Sperrkonto) для отримання студентської візи. Ця сума прив'язана до стипендії BAföG і є свого роду прожитковим мінімумом для студента в Німеччині.

При цьому студенти німецьких державних вишів стипендію з держбюджету не отримують. Тому більше половини підробляють під час навчання, комусь допомагають батьки. А студенти з малозабезпечених сімей можуть подати заявку на стипендію BAföG. Вона видається у вигляді безвідсоткового кредиту. Одержувач зобов'язаний повернути державі лише половину виділеної йому суми, а на повернення грошей дається 20 років. Розмір BAföG залежить від доходів батьків студента - чим вони вищі, тим менше розмір цієї стипендії-позики. Також має значення розмір майна студента, чи живе він окремо, чи є у нього інші доходи. Максимально можлива сума виплати - 861 євро в місяць.

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Кредитна історія та попит на BAföG

Запровадження стипендії BAföG восени 1971 року було проривом і, як пишуть німецькі ЗМІ, однією з кращих ідей, які виникли в Німеччині. Кілька разів у цю програму підтримки вносили корективи. При канцлері Віллі Брандті (Willy Brandt) держава безоплатно надавало всю суму. Потім запровадили часткове погашення кредиту, а при Гельмуті Колі (Helmut Kohl), коли виші були переповнені і не вистачало місць для професійного навчання, стипендію можна було отримати тільки у вигляді позики. Зараз студент зобов'язаний повернути половину безвідсоткового кредиту - це правило діє з 1990-их років.

За 50 років існування цієї програми державну підтримку отримали майже п'ять мільйонів осіб. Найактивніше заявки на неї подавали в перші роки після запровадження BAföG: в 1973 році кошти на навчання у держави брала майже половина студентів. Однак останніми роками попит на стипендію BAföG падає. Якщо в 2012 році її отримував майже мільйон осіб, в 2020 році їх було близько 460 тисяч. Чи означає це, що рівень доходів у багатьох родин в Німеччині настільки високий, що вони можуть дати дітям хорошу освіту без допомоги від держави?

Якщо студент має власне житло, то сума стипендії-кредиту буде меншою

Сьогодні в німецьких вишах навчаються майже три мільйони студентів. З них лише 11 відсотків отримують BAföG. Експерти пояснюють це лише частково тим, що за умовами видачі позики дедалі менше студентів можуть на неї претендувати, адже доходи батьків перевищують допустимий поріг. Він же визначається залежно від того, чи отримують його обоє батьків, чи є ще в родині діти, які навчаються, від сум, які сплачуються як соціальні внсеки чи до пенсійного фонду. Крім того, при обрахуванні BAföG зважають на те, чи мають студенти власні доходи, автомобіль чи кошти на депозитних рахунках, а також чи одружені вони і чи мають дітей..

Обрахування розміру BAföG - непроста річ, тому оформлення кредиту пов'язане з великою бюрократією, а сума, що виділяється, часто не відповідає реальним витратам студентів.

От, умовний 19-річний Штефан з сайту міносвіти ФРН: татовий дохід за рік 37,5 тисячі євро, мамин - 13,3 тисячі, є ще братик-п'ятикласник, а сам Штефан, навчаючись на математичному факультеті університету, живе в батьків, застрахований в рамках сімейного страхування, має автівку реальною вартістю 2,5 тисячі євро та на депозиті 7,4 тисячі євро. Внаслідок складних розрахунків Штефан може претендувати десь на 228 євро на місяць.

За опитуваннями, 20-40 відсотків студентів, які можуть претендувати на BAföG, не подають заявку, зазначає в інтерв'ю медіакомпанії WDR соціолог з Кельнського університету Маріта Якоб (Marita Jacob). Багато студентів також бояться опинитися в боргах.

Вимога реформи BAföG

При цьому умови погашення позики вигідні. Почати повертати кредит студент повинен лише через п'ять років після отримання останньої виплати. На погашення всієї суми дається 20 років. Зворотний платіж здійснюється частинами: раз на три місяці приблизно 400 євро. Сума, визначена для погашення, обмежена приблизно 10 тисячами євро. Все що було отримано понад, повертати не треба. Подати заявку на BAföG можуть і студенти без німецького громадянства, якщо вони більше 15 місяців перебувають у Німеччині з гуманітарних або сімейних причин. Оформити стипендію можна і для навчання або практики в іншій країні.

У 2019 була проведена чергова реформа BAföG і суму стипендії-позики збільшили. Але цього виявилося недостатнім для зростання її популярності. Тому Товариство з підтримки студентів, студентські активісти і деякі політики вбачають необхідність подальших змін.

Серед основних вимог - збільшити суму батьківських доходів, яка не враховується при розрахунку розміру стипендії, підняти розмір виплат і дати можливість отримувати її тим, хто не вкладається в термін навчання, передбачений програмою. Також пропонується спростити подачу заявки і підняти віковий ценз, адже сьогодні стипендію виділяють тільки тим, хто починає навчання у віці до 30 років (в разі магістратури - до 35 років).