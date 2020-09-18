У Німеччині зросла кількість іноземних студентів

Німеччина залишається однією з найпопулярніших країн для навчання в світі. Близько 320 тисяч іноземних студентів зарахували до німецьких університетів та коледжів у зимовому семестрі 2019/20 року. Це приблизно на 18 тисяч студентів більше, ніж роком раніше, повідомила Німецька служба академічних обмінів (DAAD) у середу, 28 жовтня.

Читайте також: Навчання в Німеччині: як студенту з України отримати стипендію в часи пандемії

Таким чином Німеччина обіймає четверту сходинку у світовому рейтингу країн, які користуються популярністю серед іноземних студентів. Попереду ФРН - традиційні лідери (США, Великобританія та Австралія), позаду - Франція.

Водночас зазначається, що через пандемію COVID-19 майже кожен п'ятий німецький вищий навчальний заклад тимчасово згорнув свої програми обміну в літньому семестрі 2020 року.

Читайте також: Іноземним студентам із онлайн-навчанням відмовляють у візах до Німеччини

Загалом кількість іноземних студентів у Німеччині за останні 10 років зросла на 76 відсотків. Минулого року найбільше молодих людей приїхали навчатися до ФРН з Китаю, Індії, Сирії, Австрії та Росії. У свою чергу, 140 тисяч німців навчалися торік за кордоном. З 1991 року їхня кількість зросла у більш ніж чотири рази. Найбільше німців навчається в Австрії, Нідерландах і Великобританії.

Читайте також: Як студентам-іноземцям допомагають у Німеччині​​​​​​​