Як розпочати навчання в Німеччині в умовах пандемії

У більшості німецьких університетів зимовий семестр цього року розпочався пізніше, ніж зазвичай. Лекції та семінари стартували лише 2 листопада. Як правило, це відбувається на початку або в середині жовтня. Але як бути закордонним студентам, особливо з країн з-за меж ЄС на кшталт України?

Гібридний семестр у Німеччині

На відміну від попереднього семестру, коли через пандемію в країні було запроваджено перший локдаун і навчання відбувалось лише онлайн, зараз виші пропонуватимуть заняття у гібридному форматі - у стінах університетів та дистанційно. Фізичну присутність, однак, буде скорочено до мінімуму. Наприклад, у Берлінському університеті імені Гумбольдта, як повідомили DW у пресслужбі цієї альма-матер, у реальному режимі відбуватимуться лише лекції для першокурсників та практичні заняття.

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Для вдалого старту заплановані ознайомчі заходи у форматі відеоконференцій: від урочистого відкриття навчального року до порад щодо складання індивідуального навчального розкладу та онлайн-зустрічі з відповідями на запитання студентів-новачків. Першокурсникам буде приділено особливу увагу також в інших німецьких університетах. Для решти дистанційний режим навчання з великими ризиками не пов'язують, при цьому, наголошують у вишах, самостійна робота з навчальним матеріалом тепер особливо важлива, аби успішно скласти іспити наприкінці семестру.

Прослуховування у консерваторіях у Німеччині через пандемію не скасовували

Іспити ніхто не скасовував, зокрема і співбесіди та прослуховування на творчі фахи. У Фрайбурзькій консерваторії цього року навіть наважилися на експеримент: для вступних іспитів вперше використали дисклавір. Завдяки цій технології абітурієнтка виконувала Баха і Бетховена в Шанхаї, а екзаменаційна комісії могла стежити за рухом клавіш та отримувати живе звучання в своєму кабінеті в Баварії. Загалом на творчих факультетах, де для навчального ефекту необхідна фізична присутність студентів, "живих" очних занять буде більше. Аби забезпечити необхідну мінімальну відстань між людьми на час пандемії, виші шукають додаткові приміщення.

Проблеми студентів: підробіток і правила в'їзду до Німеччини

З року в рік кількість студенів у німецьких вишах невпинно зростала і била рекорд за рекордом, сягнувши майже трьох мільйонів. Але це було до пандемії COVID-19. Як вплинув коронавірус на статистику, наразі достеменно невідомо. Офіційні статистичні дані щодо кількості студентів у цьому зимовому семестрі з'являться лише наприкінці року. Але зростання навряд чи триватиме. Комусь довелося перервати навчання через фінансові труднощі. Більшість німецьких студентів підпрацьовують у вільний від навчання час. Один з поширених видів підробітку - офіціанти в кафе чи ресторані. Але ресторанний бізнес сильно постраждав від пандемії. Уже зараз кожне восьме робоче місце, що оплачується на рівні мінімального заробітку і є популярним серед студентів, зникло.

У Німеччині знову спростили правила в'їзду до країни для студентів-іноземців

Ще одна проблема - карантинні заходи і обмеження на в'їзд до Німеччини для студентів з-поза меж ЄС. Тих, хто подав документи на вступ, цьогоріч було менше. Зокрема, в Університеті імені Гумбольдта, одному з найпопулярніших серед студентів з країн Східної Європи, число першокурсників з України в порівнянні з минулим роком скоротилося на третину, з Росії та Білорусі - на чверть. Загалом з цих трьох країн навчання в берлінському виші розпочали 130 людей.

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Восени в'їзні обмежувальні заходи були дещо послаблені. За новими правилами в'їзд до Німеччини з країн, які не входять до ЄС, дозволений для тих, хто збирається здобувати професійно-технічну освіту або навчатися на мовних курсах, а також для відвідування курсів підвищення кваліфікації з метою визнання диплому для роботи в Німеччині. У будь-якому разі необхідне підтвердження освітнього закладу, що заняття відбуватимуться дистанційно. Для студентів вишів обмеження зняті: через те, що цей семестр буде гібрибним, під час перетину кордону тепер необов'язково мати при собі довідку про необхідність фізичної присутності на заняттях.