Співголова Зелених у Німеччині проти заборони на в'їзд росіян до ЄС

Співголова німецької партії "Союз-90/Зелені" Омід Нуріпур (Omid Nouripour) розкритикував слідом за канцлером Німеччини Олаф Шольцом (Olaf Scholz) ініціативи щодо заборони видачі громадянам РФ шенгенських віз для відвідування країн Європейського Союзу.

В інтерв'ю агенції dpa, оприлюдненому в суботу, 20 серпня, Нуріпур сказав, що розуміє почуття тих, хто на тлі жорстокого нападу Росії на Україну бажає заборонити туристичні поїздки росіян до ЄС. Він зазначив, що через схвалення дій президента РФ Володимира Путіна багатьма росіянами потрібно "ясно дати зрозуміти, що так не піде". Водночас співголова "зелених" додав, що "у боротьбі з такими диктатурами саме виконання правових норм країнами ЄС вельми і вельми корисне”.

Омід Нуріпур

На думку Нуріпура, замість того щоби закривати в'їзд до Євросоюзу для всіх росіян, слід активніше добиватися того, щоб до ЄС не могли їздити громадяни, які активно підтримують Путіна. За його словами, російський опозиціонер Олексій Навальний, який перебуває у в'язниці, "справедливо вказав на сотні олігархів, які є частиною системи Путіна, але продовжують їздити на шопінг у Сен-Тропе". "Це неприйнятно", - наголосив співголова німецький Зелених.

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За/проти заборони

У Європі дедалі більше країн одноосібно обмежують в'їзд для росіян і видачу їм шенгенських віз. Таких заходів уже вжили Естонія, Латвія, Литва та Чехія. Фінляндія планує запровадити аналогічні кроки у вересні. Розглядає таку можливість і Польща. Данія наполягає на ухваленні загальноєвропейського рішення та попереджує, що в іншому випадку теж діятиме самотужки.

Тим часом Шольц заявив, що Німеччина не підтримає візові обмеження для росіян. "Це не війна російського народу. Це війна Путіна. І ми маємо чітко це розуміти", - пояснює він. За даними ЗМІ, проти ініціативи виступають також Португалія, Греція і Кіпр.

Питання запровадження заборони на туристичні поїздки росіян до Європи міністри закордонних справ країн ЄС зможуть обговорити на неформальній зустрічі 31 серпня.

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