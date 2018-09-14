 SpaceX відправить першого космічного туриста до Місяця | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

SpaceX відправить першого космічного туриста до Місяця

Компанія Ілона Маска підписала договір з першим космічним туристом, котрий вирушить у політ навколо супутника Землі. Ім'я туриста-першопрохідця оприлюднять 17 вересня.

Засновник SpaceX Ілон Маск

Засновник SpaceX Ілон Маск

Заснована Ілоном Маском американська компанія SpaceX підписала першу угоду про політ космічного туриста навколо Місяця. Про це SpaceX повідомила в своєму мікроблозі Twitter у п'ятницю, 14 вересня.

Перший космічний турист вирушить до Місяця на одній із ракет Falcon Heavy. "Це важливий крок до уможливлення доступу для звичайних людей, котрі мріють про подорож у космос", - йдеться в твіті компанії. SpaceX назве ім'я першого приватного пасажира, що полетить навколо Місяця, 17 вересня. 

Згідно з планами Національної аерокосмічної агенції США (NASA), перший пілотований політ космічного корабля компанії SpaceX запланований на квітень 2019 року. SpaceX поряд з Boeing бере участь у програмі NASA зі створення приватних кораблів для доправлення астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС).

  • Ілон Маск представляє нову модель Tesla (picture allianc/dpa/A. Sokolow)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Неоднозначна постать

    За останні два десятиліття Ілон Маск став однією з найвідоміших особистостей Кремнієвої долини. Його першим грандіозним успіхом вважається продаж електронної платіжної системи PayPal у 2002 році. Після цього Маск визначився зі своєю підприємницькою стратегією: він прагне робити технічно складні та дорогі продукти більш доступними та дешевими.

  • Запуск ракети SpaceX Falcon Heavy з мису Канаверал (Reuters/T. Baur)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Мрії про космос

    Невдовзі після цього Маск заснував SpaceX - приватне підприємство у галузі будівництва та експлуатації космічного транспорту. Амбітна мета - колонізація Марса. Вартість фірми, яка хоче зробити дешевшим космічний туризм, нині оцінюють у майже 24 мільярди доларів США.

  • З 2024 року SpaceX планує перевозити людей на Марс (picture-alliance/dpa/Press Association Images/Spacex)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Курс на Марс

    Після низки невдалих спроб запуску ракета-носій Falcon 9 та транспортний космічний корабель Dragon таки перетворилися на важливих постачальників вантажів для Міжнародної космічної станції (МКС). Вже у 2022 році SpaceX планує розпочати перші вантажні перевезення на Марс. А ще за два роки обіцяє здійснювати пасажирські перевезення.

  • Електромобілі Tesla Motors 3 (Reuters/Tesla)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Транспортна революція

    Після SpaceX у 2003 році Ілон Маск заснував Tesla. Підприємство виготовляє електромобілі й проводить дослідження у пошуку нових методів енергозбереження. Дещо проблемною нині виявилася 3-тя модель, яка мала стати електромобілем для мас. Через несправні гальма Tesla змушена була призупинити виробництво моделі. Попри це вартість підприємства на біржі нині оцінюють у понад 70 мільярдів доларів США.

  • Прем'єра вантажівки Tesla Semi (Reuters/A. Sage)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Tesla на виріст

    У 2017 році Маск поділився зі світом іще однією візіонерською ідеєю, представивши концепт електровантажівки Tesla Semi. Виробництво має розпочатися у 2019 році. Витрати на експлуатацію, обіцяє Маск, будуть щонайменше на 20 відсотків нижчими, ніж у типового дизельного тягача такого ж розміру.

  • Сонячний дах від Tesla та SolarCity (picture-alliance/Newscom/Tesla/UPI)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Сонячний дах від Tesla та SolarCity

    Ілон Маск також інвестував у підприємство з виробництва сонячної енергетики SolarCity. З 2016 року воно належить Tesla. Згідно з планами, підприємство повинне устаткувати сонячним батареями понад 300 тисяч будинків. За задумом Маска, отримана через дах енергія зберігатиметься у спеціальному накопичувачеві Powerwall від Tesla. Таким чином можна буде заряджати зокрема і власний електромобіль.

  • Tesla Energy Powerwall (Reuters/P. T. Fallon)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Електропривідне майбутнє

    Сам Powerwall Маск представив ще у 2015 році. Йдеться про компактний літій-іонний акумулятор, яким можна управляти за допомогою смартфона. Утім, і тут через затримки у виробництві плани ринкових продажів ще не вдалося втілити. Виготовляють акумулятор на так званій Gigafactory в пустелі Невади.

  • Випробування Hyperloop (picture alliance/AP Photo/SpaceX)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Гіперлуп

    Світову увагу проект вакуумного потяга Hyperloop привернув у 2013 році. Концепція розвиває класичну ідею пневматичної пошти. За розрахунками Маска, гіперлуп дозволятиме долати відстані до 1200 кілометрів значно швидше і з меншою шкодою для довкілля, ніж літаком чи залізницею. Критики, однак, сумніваються в екологічності та фінансовій життєздатності проекту.

  • Штучний розум та людина (Getty Images/AFP/M. Kiran)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Нові виміри комунікації

    Утім, і це ще не все. У 2016 році Маск став співзасновником компанії Neuralink. Стартап працює над створенням пристрою, який уможливить комунікацію між людським мозком та комп'ютерами. Щоправда, наразі проект ще дуже далекий від втілення своєї мети.

    Автор: Срінівас Маззумдару, Тетяна Бондаренко


Дивитись відео 01:43
Now live
01:43 хв

"Антонов" взяв участь у підготовці запуску Falcon Heavy (07.02.2018)

DW.COM

Маск заявив, що Tesla залишиться публічною компанією

Американська компанія Tesla залишиться публічним акціонерним товариством. Ілон Маск повідомив, що акціонери не підтримали ідею щодо викупу акцій компанії. (25.08.2018)  

Фоторепортаж: як Falcon Heavy виводив на орбіту улюблену Tesla Ілона Маска

Компанія Ілона Маска SpaceX успішно запустила в космос ракету-важковаговик - Falcon Heavy. Чим вона особлива і чому цей запуск важливий для людства - у фотогалереї DW. (07.02.2018)  

SpaceX запустила оновлену версію ракети Falcon 9

Компанія SpaceX успішно запустила на орбіту телекомунікаційний супутник за допомогою оновленої ракети Falcon 9. (12.05.2018)  

Tesla Ілона Маска летить до Марса на ракеті Falcon Heavy

Компанія Ілона Маска SpaceX успішно запустила в космос ракету-важковаговик - Falcon Heavy. Чим вона особлива і чому цей запуск важливий для людства - у фотогалереї DW. (07.02.2018)  

Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

Мільярдер Ілон Маск робить ставку не лише на електромобілі. Окрім свого найвідомішого проекту Tesla, підприємець родом з Південно-Африканської Республіки активно інвестує у багато інших бізнес-ідей майбутнього. (14.09.2018)  

Аудіо й відео до теми

"Антонов" взяв участь у підготовці запуску Falcon Heavy (07.02.2018)  

Також за темою

USA SpaceX Raketenstart

Посольство України в США: "Авіалінії Антонова" брали участь у підготовці пуску Falcon Heavy 07.02.2018

Транспортний літак українського підприємства "Антонов" перевозив складові ракети-носія Falcon Heavy під час підготовки до її запуску у США. Про це повідомило посольство України у США.

USA SpaceX Launch Bangabandhu-Satellit

SpaceX запустила оновлену версію ракети Falcon 9 12.05.2018

Компанія SpaceX успішно запустила на орбіту телекомунікаційний супутник за допомогою оновленої ракети Falcon 9.

Вишнева Tesla Ілона Маска і Starman на земній орбіті всередині SpaceX

Фоторепортаж: як Falcon Heavy виводив на орбіту улюблену Tesla Ілона Маска 07.02.2018

Компанія Ілона Маска SpaceX успішно запустила в космос ракету-важковаговик - Falcon Heavy. Чим вона особлива і чому цей запуск важливий для людства - у фотогалереї DW.

Реклама

Докладно

Кирило та Варфоломій на зустрічі в Стамбулі 31 серпня 2018

Як РПЦ може відповісти на автокефалію Україні

Андрій Кураєв та інші експерти про шанси автокефальної церкви в Україні на тлі конфлікту Москви та Константинополя. 

Ілон Маск - керманич Tesla Motors (AFP/Getty Images/J. Lampen)

Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа (фотогалерея)

Мільярдер Ілон Маск, відомий як творець Tesla, активно інвестує у цілу низку бізнес-ідей майбутнього.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  