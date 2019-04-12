Вогонь і космос: перший комерційний запуск ракети Falcon Heavy (12.04.2019)

Ілон Маск та компанія SpaceX святкують перемогу. У День космонавтики їхня ракета-носій вивела на орбіту Землі саудівський супутник зв'язку. Це вже другий запуск: у 2018 Falcon Heavy відправила у космос спортивне авто Tesla.