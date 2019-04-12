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Falcon Heavy

Falcon Heavy - американська ракета-носій. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Falcon Heavy".

Американська ракета-носій Falcon Heavy виробляється компанією SpaceX. Перший пробний запуск ракети провели у лютому 2018 року. 12 квітня 2018 року відбувся перший комерційний старт Falcon Heavy.

Вогонь і космос: перший комерційний запуск ракети Falcon Heavy (12.04.2019) 12.04.2019

Ілон Маск та компанія SpaceX святкують перемогу. У День космонавтики їхня ракета-носій вивела на орбіту Землі саудівський супутник зв'язку. Це вже другий запуск: у 2018 Falcon Heavy відправила у космос спортивне авто Tesla.

SpaceX відправить першого космічного туриста до Місяця

SpaceX відправить першого космічного туриста до Місяця 14.09.2018

Компанія Ілона Маска підписала договір з першим космічним туристом, котрий вирушить у політ навколо супутника Землі. Ім'я туриста-першопрохідця оприлюднять 17 вересня.

Фоторепортаж: як Falcon Heavy виводив на орбіту улюблену Tesla Ілона Маска 07.02.2018

Компанія Ілона Маска SpaceX успішно запустила в космос ракету-важковаговик - Falcon Heavy. Чим вона особлива і чому цей запуск важливий для людства - у фотогалереї DW.

Tesla Ілона Маска летить до Марса на ракеті Falcon Heavy

Tesla Ілона Маска летить до Марса на ракеті Falcon Heavy 07.02.2018

Компанія Ілона Маска SpaceX успішно запустила в космос ракету-важковаговик - Falcon Heavy. Чим вона особлива і чому цей запуск важливий для людства - у фотогалереї DW.

"Антонов" взяв участь у підготовці запуску Falcon Heavy (07.02.2018) 07.02.2018

Ілон Маск і його SpaceX вписали нову сторінку в історію освоєння космосу. Найпотужніша у світі ракета Falcon Heavy вивела на орбіту особистий електромобіль Маска - Tesla Roadster. Як до цього причетні «Авіалінії Антонова»?

Посольство України в США: Авіалінії Антонова брали участь у підготовці пуску Falcon Heavy

Посольство України в США: "Авіалінії Антонова" брали участь у підготовці пуску Falcon Heavy 07.02.2018

Транспортний літак українського підприємства "Антонов" перевозив складові ракети-носія Falcon Heavy під час підготовки до її запуску у США. Про це повідомило посольство України у США.
Компанія Ілона Маска запустила в космос найпотужнішу на сьогодні ракету

Компанія Ілона Маска запустила в космос найпотужнішу на сьогодні ракету 06.02.2018

Космічна компанія американського бізнесмена Ілона Маска SpaceX запустила з мису Канаверал найпотужнішу на сьогодні ракету світу - Falcon Heavy. Замість корисного вантажу у космос полетів електрокар Tesla.