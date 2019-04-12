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Falcon Heavy - американська ракета-носій. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Falcon Heavy".
Американська ракета-носій Falcon Heavy виробляється компанією SpaceX. Перший пробний запуск ракети провели у лютому 2018 року. 12 квітня 2018 року відбувся перший комерційний старт Falcon Heavy.
Ілон Маск та компанія SpaceX святкують перемогу. У День космонавтики їхня ракета-носій вивела на орбіту Землі саудівський супутник зв'язку. Це вже другий запуск: у 2018 Falcon Heavy відправила у космос спортивне авто Tesla.
Ілон Маск і його SpaceX вписали нову сторінку в історію освоєння космосу. Найпотужніша у світі ракета Falcon Heavy вивела на орбіту особистий електромобіль Маска - Tesla Roadster. Як до цього причетні «Авіалінії Антонова»?