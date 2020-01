SpaceX вивела на орбіту ще 60 супутників "глобального інтернету" Starlink

Важка ракета-носій Falcon 9 у вівторок, 7 січня, вивела на навколоземну орбіту нову партію з 60 мінісупутників, які візьмуть участь у розгортанні глобальної інтернет-мережі Starlink. Про це повідомили у компанії-розробниці ракети SpaceX, що належить американському підприємцю Ілону Маску.

Запуск ракети відбувся рано вранці з космодрому NASA на мисі Канаверал у США. При цьому перший ступінь Falcon 9 використовувався для запуску вже вчетверте. Через вісім з половиною хвилин після старту він здійснив автоматичну посадку на плавучу платформу Of Course I Still Love You в Атлантичному океані.

Супутники вивели на орбіту висотою 290 кілометрів, однак після перевірки їхньої працездатності вони за допомогою власних двигунів піднімуться на більш високу орбіту.

Це вже третія партія інтернет-супутників Starlink, яка була успішно виведена на орбіту. Перша була запущена наприкінці травня, а друга - в листопаді 2019 року. Загалом, у планах SpaceX вивести на орбіту 12 тисяч супутників, які мають забезпечити людей у будь-якому куточку Землі доступом до швидкісного інтернету. Однак, за словами Ілона Маска, для забезпечення мінімального покриття потрібно щонайменше 360 апаратів. Тобто половина з них вже знаходиться на орбіті.

Загальна сума інвестицій, необхідних для реалізації проекту, оцінюється у 10 мільярдів доларів.

Плани SpaceX викликали невдоволення астрономів, які скаржаться на те, що блискучі поверхні інтернет-супутників перешкоджають проведенню спостережень за зоряним небом, пише агентство AP. У відповідь на ці скарги у компанії Маска вирішили розробити більш темний варіант забарвлення космічних апаратів, який не буде відбивати сонячне проміння. Його буде протестовано на одному з щойно запущених супутників.

SpaceX - не єдина компанія, яка прагне створити подібну планетарну інтернет-мережу. Серед інших: OneWeb, Telesat, LeoSat і Amazon. Так, OneWeb у лютому минулого року вивела на орбіту перші шість супутників власної системи.