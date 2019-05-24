 SpaceX вивела на орбіту ще 60 супутників ″глобального інтернету″ Starlink | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.01.2020

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Новини

SpaceX вивела на орбіту ще 60 супутників "глобального інтернету" Starlink

Компанія Ілона Маска SpaceX успішно вивела на орбіту ще 60 супутників, призначених для розгортання глобальної інтернет-мережі Starlink.

Ракета Falcon 9 компанії SpaceX виводить на орбіту інтернет-супутники Starlink у листопаді 2019 року

Ракета Falcon 9 компанії SpaceX виводить на орбіту інтернет-супутники Starlink у листопаді 2019 року

Важка ракета-носій Falcon 9 у вівторок, 7 січня, вивела на навколоземну орбіту нову партію з 60 мінісупутників, які візьмуть участь у розгортанні глобальної інтернет-мережі Starlink. Про це повідомили у компанії-розробниці ракети SpaceX, що належить американському підприємцю Ілону Маску.

DW.COM

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск планує вивести на орбіту тисячі супутників проекту Starlink, які забезпечать надійний доступ до інтернету по всій Землі. (24.05.2019)

NASA дала зелене світло тесту нового космічного корабля, котрий має доправляти американських астронавтів на МКС. Тестовий політ відбудеться з манекеном всередині капсули. (23.02.2019)

Раніше ступені ракети-носія компанії Space X поверталися на космодром на мисі Канаверал у Флориді або на спеціально сконструйовану баржу в Тихому океані. (08.10.2018)

Запуск ракети відбувся рано вранці з космодрому NASA на мисі Канаверал у США. При цьому перший ступінь Falcon 9 використовувався для запуску вже вчетверте. Через вісім з половиною хвилин після старту він здійснив автоматичну посадку на плавучу платформу Of Course I Still Love You в Атлантичному океані.

Супутники вивели на орбіту висотою 290 кілометрів, однак після перевірки їхньої працездатності вони за допомогою власних двигунів піднімуться на більш високу орбіту.

Це вже третія партія інтернет-супутників Starlink, яка була успішно виведена на орбіту. Перша була запущена наприкінці травня, а друга - в листопаді 2019 року. Загалом, у планах SpaceX вивести на орбіту 12 тисяч супутників, які мають забезпечити людей у будь-якому куточку Землі доступом до швидкісного інтернету. Однак, за словами Ілона Маска, для забезпечення мінімального покриття потрібно щонайменше 360 апаратів. Тобто половина з них вже знаходиться на орбіті.

Загальна сума інвестицій, необхідних для реалізації проекту, оцінюється у 10 мільярдів доларів.

Плани SpaceX викликали невдоволення астрономів, які скаржаться на те, що блискучі поверхні інтернет-супутників перешкоджають проведенню спостережень за зоряним небом, пише агентство AP. У відповідь на ці скарги у компанії Маска вирішили розробити більш темний варіант забарвлення космічних апаратів, який не буде відбивати сонячне проміння. Його буде протестовано на одному з щойно запущених супутників.

SpaceX - не єдина компанія, яка прагне створити подібну планетарну інтернет-мережу. Серед інших: OneWeb, Telesat, LeoSat і Amazon. Так, OneWeb у лютому минулого року вивела на орбіту перші шість супутників власної системи.

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