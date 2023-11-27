Щороку на роботі й від роботи гинуть мільйони людей - ООН

Близько трьох мільйонів чоловіків і жінок щороку гинуть внаслідок нещасних випадків на робочому місці або пов'язаних з роботою захворювань, підрахували в Міжнародній організації праці.

Згідно з оцінками експертів, щороку близько трьох мільйонів чоловіків і жінок гинуть унаслідок нещасних випадків на робочому місці або через пов'язані з трудовою діяльністю захворювання. Такі дані оприлюднила в понеділок, 27 листопада, Міжнародна організація праці (МОП) у доповіді про рівень смертності на роботі, представленій на Всесвітньому конгресі з охорони праці, що розпочався в Сіднеї.

Читайте також: Гендерний розрив: Німеччина поліпшила показники

Згідно з доповіддю, серцево-судинні, онкологічні та респіраторні захворювання є причиною трьох чвертей смертей, що мають стосунок до трудової діяльності.

Найнебезпечніші професії визначили у таких галузях, як сільське господарство і будівництво, за ними йдуть лісове господарство і рибальство. Рівень смертності серед чоловіків більш ніж удвічі вищий, ніж серед жінок, констатують у МОП.

МОП регулярно оновлює дані про число жертв нещасних випадків і статистику професійних захворювань.