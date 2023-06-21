Гендерний розрив: Німеччина поліпшила показники

ФРН перемістилася з десятого на шосте місце в щорічній доповіді про глобальний гендерний розрив. Рейтинг складається Всесвітнім економічним форумом.

Німеччина поліпшила свої показники й перемістилася з десятого на шосте місце в щорічній доповіді Всесвітнього економічного форуму про глобальний гендерний розрив (Global Gender Gap Report 2023). Звіт опубліковано у вівторок, 20 червня.

У рейтингу аналізуються чотири основні параметри, за якими експерти оцінюють рівень рівноправності між статями в суспільстві: економічні можливості, рівень освіти, здоров'я, а також розширення політичних прав. Прогрес за цими напрямками відстежується з 2006 року. В аналізі фігурують 146 країн. За нинішніх темпів для досягнення повного паритету знадобиться 131 рік, прогнозують експерти.

Читайте також: Рада Європи: Роми з України зазнають дискримінації під час отримання притулку в Європі

Водночас дев'ять провідних країн світу (Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Нова Зеландія, Швеція, Німеччина, Нікарагуа, Намібія та Литва) вже подолали розрив щонайменше на 80 відсотків. У переліку 14-й рік поспіль лідирує Ісландія, при цьому в п'ятірці - ще дві скандинавські країни. Бельгія вперше увійшла до десятки країн-лідерів.

Україна посіла в цьогорічному рейтингу 66 місце.

Опитування про насильство щодо жінок у ФРН

Раніше незалежна міжнародна організація допомоги та розвитку Plan International Germany провела опитування, з якого випливало, що кожен третій молодий чоловік у Німеччині тією чи іншою мірою виправдовує насильство проти жінок.

Читайте також: У Німеччині видали Біблію з гендерно-нейтральним богом

Низка експертів, які спеціалізуються на подібних дослідженнях, згодом заявила, що група респондентів не була репрезентативною, а методика опитування некоректна. Водночас 2021 року в Німеччині було зареєстровано близько 140 тисяч випадків насильства з боку інтимного партнера: 80 відсотків жертв - жінки, майже 79 відсотків злочинців - чоловіки.