Топлес-активістки - про особливості рівноправ'я у Німеччині

З 1 квітня купатися топлес можна у всіх міських басейнах Кельна - незалежно від гендерної приналежності людини. Те ж правило діє у Берліні з 9 березня. Як жінкам вдалося цього досягнути?

Відправною точкою став інцидент, який стався з Лотте Міс (Lotte Mies) у грудні 2022 року. Вона прийшла поплавати топлес у звичайний критий басейн, розташований у районі Каульсдорф у Берліні. Попередньо 33-річна активістка зателефонувала туди, щоб дізнатися, чи можна плавати "без верху", їй відповіли ствердно. Однак на місці співробітники спорткомплексу попросили її або прикрити груди, або піти. Коли Лотте Міс відмовилася підкоритися цим вимогам, адміністрація викликала поліцію.

"До мене поставилися як людини другого сорту - за статевою ознакою, і це було дуже принизливо та вкрай неприємно. Мене позбавили можливості самостійно вирішувати, як подавати своє тіло", - розповідає Міс в інтерв'ю DW. "Я все обдумала і вирішила, що не хочу соромитися своїх грудей, це не нормально, - продовжує активістка. - Постійна сексуалізація, якої ми зазнаємо, стосується не тільки грудей. І я просто не хочу більше з цим миритися".

Активістка Лотте Міс Фото: Gerald Matzka/dpa/picture alliance

Лотте Міс поскаржилас столичному омбудсмену, який відповідає в Берліні за дотримання місцевого антидискримінаційного закону, який набув чинності в червні 2020 року і став новаторським для Німеччини. Якщо федеральний закон ФРН 2006 року "Про рівне ставлення" забороняє дискримінацію у сферах трудового та цивільного права, то муніципальний антидискримінаційний закон Берліна розширює перелік прав, які охороняє закон, у частині захисту від дискримінації і в держсекторі.

У берлінських басейнах ніколи не було особливого гендерного дрес-коду: було лише загальне правило про "звичайний купальний одяг" для всіх відвідувачів. Що саме це означало - вирішував персонал. У березні 2023 року, після суспільного резонансу, викликаного інцидентом з Лотте Міс, Об'єднання громадських басейнів Берліна випустило офіційне роз'яснення - з гарантією, що всі відвідувачі тепер можуть плавати з оголеним торсом.

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Рівні права для всіх жителів Берліна?

У роз'ясненні уточнюється, що плавання топлес однаково допустиме для всіх людей, а прикривати треба лише "первинні статеві ознаки". Під ними розуміються органи, необхідні для розмноження. Федеральне антидискримінаційне агентство Німеччини класифікує груди, бороду та волосся на тілі як "вторинні статеві ознаки".

Доріс Лібшер (Doris Liebscher), голова берлінського офісу омбудсмена, який відповідає за дотримання антидискримінаційного закону, привітала уточнення правил і заявила, що рішення "закріплює рівні права для всіх жителів Берліна, чи то чоловік, жінка чи небінарна персона".

У одній з перших справ, порушених на підставі закону Берліна про боротьбу з дискримінацією, розглядався випадок 2021 року за участю Ґабріель Лебретон (Gabrielle Lebreton). Вона прийшла топлес у відкритий басейн в районі Трептов-Кепенік у Берліні зі своїм п'ятирічним сином. Коли Лебретон відмовилася прикрити груди - викликали поліцію. У підсумку її з дитиною змусили залишити басейн. Жінка вирішила захистити свої права в суді, але програла, оскільки окружний суд ухвалив: жіночі груди відрізняються від чоловічих, тому ставлення до них може регулюватися іншими нормами. Наразі Лебретон намагається оскаржити це рішення в апеляційній інстанції.

"Саме з цього і починається дискримінація жіночих грудей, - сказала DW Леоні Тум (Leonie Thum), адвокатка Лебретон. - Припущення про те, що сексуалізація жіночих грудей якимось чином виходить з біології і тому є обов'язковою, не відповідає дійсності. Зараз відбувається подолання соціальної установки, яка не визначена законом". Тум упевнена, що вердикт суду підриває саму ідею антидискримінаційного закону, оскільки виходить, що якщо "частина громадськості не згодна з чимось, цього достатньо для виправдання дискримінації".

Учасники кампанії закликають до десексуалізації верхньої частини тіла

Після того, як Лебретон наказали залишити басейн у 2021 році, активістки в Берліні заснували феміністський альянс "Однакові груди для всіх" ("Gleiche Brust für Alle"), який проводить роботу з десексуалізації людського торсу за аналогією з кампанією 2014 року "Звільни соски" ("Free the Nipple") у США. Так, учасники кампанії проїхали на велосипедах Берліном топлес, протестуючи проти лицемірства - коли жінкам відмовляють у праві ходити топлес містом, заклеєним рекламою із зображенням "напівоголених, сексуалізованих та нереалістичних образів людських тіл".

Учасниця кампанії "Однакові груди для всіх" у Берліні Фото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

"Чоловікам не потрібно ховати бороду тільки тому, що в період статевого дозрівання це означає, що вони готові до сексу, але чомусь із жіночими грудьми справа саме така", - розмірковує Тум і додає, що у чоловіків, як і у жінок, є біологічні маркери, що сигналізують про статеве дозрівання. Єдина відмінність, за її словами, полягає в тому, що від чоловіків не вимагають їх приховувати.

Інший аспект правил щодо купання топлес, про який часто забувають, - це права трансгендерів і небінарних людей, каже Тум: "Якщо в державі є гендерне регулювання, яке ґрунтується на двох статях, тобто - бінарне, то там завжди дискримінуватимуть трансгендерів і небінарних людей". Так, у серпні 2021 року в німецькому місті Ґеттінґен небінарну персону, що купалася топлес, зобов'язали залишити громадський басейн. Але після старту кампанії "Однакові груди для всіх" муніципальна влада в 2022 році запровадила пілотний проєкт, який дозволяє для всіх купання "без верху" по суботах та неділях у чотирьох басейнах міста.

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Натуризм у Німеччині

Німеччина відома своїм ліберальним ставленням до оголеного тіла. Повністю оголених людей можна побачити на пляжах та в парках навіть у найконсервативніших регіонах країни. У німецькому суспільстві існує давня традиція публічного купання без одягу в рамках "культури вільного тіла" ("Freikörperkultur", FKK) - філософського руху, що виник наприкінці XIX століття і ставив за свою мету здоровий спосіб життя і єднання людини з природою.

Моні Марін – 66 років. Цей знімок зроблено 1 січня 2022 року - під час масового новорічного запливу в озері Зоннензее Фото: Julian Stratenschulte/dpa/picture-alliance

Водночас у наші дні випадок з Лотте Міс спричинив не лише уточнення дрес-коду в громадських басейнах, а й хвилю хейту. Жінка зазнала образ в інтернеті - починаючи від принизливих коментарів щодо її зовнішності і закінчуючи погрозами зґвалтування.

"Поки Німеччина відстає від інших європейських країн у питаннях застосування антидискримінаційного законодавства, давно закріпленого на рівні Євросоюзу, - каже адвокатка Тум. - Я сподівалася, що шлях до побудови рівноправного та вільного суспільства буде менш складним".

До речі, з 1 квітня у всіх міських басейнах Кельна також, як і в Берліні, можна купатися топлес - незалежно від статі людини.

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