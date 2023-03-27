Плавання топлес: більшість німкень - проти нововведень

Соціологія свідчить, що більшість жінок у Німеччині не підтримують нововведень і виступають проти плавання топлес у басейнах.

55 відсотків жінок у Німеччині виступають проти купання в басейнах топлес. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Інститутом дослідження громадської думки Kantar на замовлення німецького журналу Focus.

Тим часом 56 відсотків опитаних чоловіків підтримують нововведення, які дозволяють жінкам плавати без верхньої частини купальника.

Більше тих, хто проти купання топлес - у західній частині Німеччини, тоді як на сході країни, у колишній НДР, більше тих, хто висловлюється "за".

Більшість прихильників плавання топлес і рівноправності в громадських басейнах - серед прихильників партії "Зелених" - 69 відсотків опитаних. Водночас виборці Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) виступають проти запровадження нових правил.

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У басейнах Берліна та Кельна жінкам дозволили плавати топлес

9 березня громадські басейни Берліна дозволили жінкам купатися топлес. З 1 квітня таке ж рішення запрацює у басейнах Кельна.

До зміни правил користування басейнами призвела скарга 33-річної жінки, яку вигнали з берлінського басейну за небажання прикривати груди. Жінка написала скаргу омбудсменам, посилаючись на правила поведінки в басейні, у яких ніде не було сказано, що одяг має бути різним залежно від статі. Після втручання правозахисників басейни вирішили піти на поступки.

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