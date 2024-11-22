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Шольц знову стане кандидатом у канцлери Німеччини від СДПН

Ольга Журавльова | Олександра Іванова
22 листопада 2024 р.

Соціал-демократична партія Німеччини офіційно затвердить 25 листопада чинного канцлера ФРН Олафа Шольца кандидатом на посаду глави уряду на дострокових виборах до Бундестагу.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц
Шольца вдруге висувають на посаду канцлера ФРНФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Чинний канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) знову стане кандидатом від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) на посаду глави уряду на дострокових виборах до Бундестагу, попри його низькі рейтинги. 

"Ми зараз швидко все прояснимо - в понеділок (25 листопада. - Ред.). Ми хочемо вступити в наступну передвиборну боротьбу разом з Олафом Шольцом", - заявив голова партії Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil) увечері в четвер, 21 листопада, в Берліні.

Міністр оборони Пісторіус відмовився балотуватися в канцлери ФРН

Вдень 21 листопада однопартієць Шольца - міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) - заявив, що не висуватиме свою кандидатуру на посаду канцлера ФРН. Пісторіус запевнив, що ухвалив таке рішення самостійно та висловив підтримку Шольцу.

"Олаф Шольц - сильний канцлер, і він правильний кандидат на посаду канцлера", - сказав Пісторіус і додав, що, на його думку, Шольц "виступає за розум і розсудливість", що особливо важливо за таких кризових часів, як зараз.

Шольц - на останньому місці в рейтингу виборців

Згідно з соціологічними опитуваннями, Шольц зараз має найменший рівень підтримки населення, ніж будь-коли раніше. Станом на 19 листопада він опустився з 19-го на 20-е місце в щотижневому опитуванні INSA. Лише 14 відсотків виборців вірять у його перемогу і при цьому лише третина прихильників СДПН вважає його серйозним кандидатом. 

У рейтингу популярності Шольц поступився навіть лідерам правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Аліс Вайдель (Alice Weidel) і Тіно Хрупаллі (Tino Chrupalla), що отримали 15 місце і 18 місце, відповідно. Перше місце за популярністю серед політиків в останньому опитуванні посів Пісторіус.

Розпад коаліції та дострокові парламентські вибори в Німеччині

6 листопада Шольц звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера (Christian Lindner), який очолює одну з трьох партій правлячої коаліції - Вільну демократичну партію (ВДП). У ніч на 7 листопада майже всі міністри-члени ВДП заявили, що складуть свої повноваження. "Світлофорна коаліція", до якої входили СДПН, ВДП і Зелені, розвалилася.

Дострокові вибори до Бундестагу, за підсумками яких має бути сформований новий уряд країни, заплановані в Німеччині на 23 лютого 2025 року.

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