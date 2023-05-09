Шольц: Путіну не залякати Євросоюз парадом на показ

У програмній промові в Європарламенті Шольц закликав підтримувати Україну у відбитті російської агресії стільки, скільки потрібно.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) у вівторок, 9 травня, виступив із застереженням на адресу президента РФ Володимира Путіна і закликав Європу рішуче протистояти війні РФ проти України.

"У Москві, за 2200 кілометрів на північний схід від нас, Путін проводить парад своїх солдатів, танків і ракет. Не дамо себе залякати такою показовою демонстрацією сили", - сказав Шольц, виступаючи з програмною промовою в Європарламенті у Страсбурзі.

"Будемо залишатися твердими в нашій підтримці України стільки, скільки буде потрібно! Українці зараз платять своїми життями за безумство могутньої сусідньої держави", - сказав Шольц.

Раніше Путін, виступаючи з промовою на параді в Москві, знову виставив себе жертвою у війні проти України, стверджуючи, що Захід нібито перетворив Україну на "заручника" з метою руйнування Росії.

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Розширення Європейського Союзу

У програмній промові в Європарламенті Шольц торкнувся і цілої низки інших тем. Він закликав Євросоюз до тіснішої інтеграції, розширення співпраці та більшої відкритості. Він також виступив за подальше розширення ЄС і за якнайшвидше укладення договорів про вільну торгівлю з Мексикою, Індією, Індонезією, Австралією, Кенією та багатьма іншими країнами.

Шольц закликав Євросоюз стати одним із полюсів багатополярного світу. Зазначивши, що США є для ЄС найважливішим партнером, він водночас вказав, що союзницькі стосунки лише міцнішають, коли володієш "технологічним суверенітетом" - витрачаєш більше коштів на власну оборону, маєш у своєму розпорядженні надійні ланцюжки постачань і більшу незалежність у сфері критично важливої сировини.

Олаф Шольц лише побіжно згадав про Китай. Він знову застеріг від розмежування з КНР, наголосивши водночас на необхідності зменшення ризиків, оскільки, за його словами, суперництво і конкуренція з боку Китаю посилилися.

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