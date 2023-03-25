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Канцлер Німеччини Олаф Шольц
Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Шольц: Народ РФ платить страшенну ціну за імперіалізм Путіна

Валерій Сааков
47 хв. тому

РФ має збагнути, що не можна просто так анексувати українські території, переконаний канцлер ФРН. Він також вказав на криваву ціну за імперіалістичну війну Путіна.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) переконаний, що Росії доводиться сплачували непомірну ціну за розв'язану її керівництвом агресивну війну проти України. Про це глава уряду ФРН заявив у суботу, 25 березня, на зустрічі з виборцями в Потсдамі.

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"Кривава ціна, яку Путін нав'язує своїй країні, своїй молоді в ім'я своєї імперіалістичної мрії, справді жахлива", - сказав Шольц, якого цитує інформагенція dpa.

Головна передумова для завершення війни й подальша підтримка України

Водночас очільник німецького уряду знову нагадав про головну передумову завершення війни в Україні. "Єдиною передумовою для всього є усвідомлення Росією того, що вона не може просто анексувати значну частину української території, як вона намагається зробити зараз", вказав він. Коли це усвідомлення прийде, тільки тоді можна буде домогтися врегулювання нинішнього конфлікту, переконаний Шольц. "Але цей крок ще не на часі у російського президента", - визнав Шольц, маючи на увазі Володимира Путіна.

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Утім, сам канцлер ФРН свідомий того, що нинішня війна скоро не закінчиться й це потребуватиме подальшої підтримки з боку Заходу для України. "Ми повинні бути готові гарантувати підтримку протягом тривалого часу", - сказав Шольц на зустрічі з виборцями.

Нагадаємо, 20 березня Шольц так само застерігав, що війна РФ проти України не скінчиться в найближчій перспективі й вказував на необхідність виведення російських військ з території України для досягнення повноцінного миру.

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