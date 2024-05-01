Шольц: Німеччина - це не парк розваг

Наразі в Німеччині понад 46 мільйонів працевлаштованих громадян, що більше, ніж будь-коли раніше, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) з нагоди Міжнародного дня праці. Минулого року співробітники в Німеччині загалом відпрацювали рекордну кількість годин, підкреслив він у поширеному середу, 1 травня, відеозверненні. "Тому мене дратує, коли деякі люди зневажливо називають Німеччину парком розваг", - відповів Шольц критикам німецького ринку праці.

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Водночас найближчими роками країні буде необхідно ще більше робочих кадрів, зазначив далі глава німецького уряду. "Тому ми дбаємо і про те, щоб швидше приступили до роботи й ті, хто приїхав до нас через російську війну проти України", - заявив він. За словами Шольца, робота - це більше, ніж просто заробляння грошей, а й почуття спільності, колеги і визнання.

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Шольц відхилив подальше підвищення пенсійного віку

Німецький канцлер однозначно відхилив можливість ще більшого збільшення пенсійного віку в Німеччині. "Для мене це питання порядності - не ставити під сумнів заслужену пенсію для тих, хто вже пропрацював довгий час", - наголосив соціал-демократ. Молоді люди, які перебувають на початку трудового життя, за його словами, також мають право знати, як довго їм доведеться працювати. Наразі вік виходу на пенсію у Німеччині становить від 63 (з 2031 року) до 67 років.

Зі свого боку міністр праці Німеччини Губертус Гайль (Hubertus Heil) закликав відмовитися від скорочення соціальних виплат. "1 травня - це день солідарності. Ми не дозволимо нас розколоти", - заявив він в інтерв'ю газеті Tagesspiegel. За його словами, у Міжнародний день праці він особливо хоче підкреслити, що не допустить обмеження прав працівників і руйнування соціальної держави.

1 травня по всій Німеччині пройдуть демонстрації за поліпшення умов праці. Центральна акція Об'єднання німецьких профспілок (DGB) відбудеться в Ганновері.