У ФРН дедалі більше пенсіонерів залежать від базових виплат

Пенсіонери в Німеччині дедалі більше залежать від базових державних виплат. Причини - інфляція та наслідки війни Росії проти України.

Пенсіонери у Німеччині дедалі більше залежать від базових державних виплат. Про це у понеділок, 24 квітня, повідомляють видання медіагрупи Funke з посиланням на Федеральне статистичне відомство у Вісбадені. Згідно з повідомленням, у грудні 2022 року базові виплати у ФРН отримали близько 660 тисяч осіб - це на 12 відсотків більше, ніж минулого року.

Усі люди, які досягнули пенсійного віку і чий дохід недостатній для покриття прожиткового мінімуму, можуть подати заявку на отримання базової соціальної допомоги.

З червня 2022 року утікачі від війни в України пенсійного віку також мають право на допомогу, відповідно до Соціального кодексу на звичайних умовах, а не відповідно до Закону про допомогу шукачам притулку, як це було раніше.

Як відомо, Німеччина з лютого 2022 року прийняла і надала тимчасовий захист понад мільйону людей з України, які тікали від війни. За даними станом на жовтень 2022 року, 63 відсотки біженців з України були жінками й порівняно молодими - близько третини були молодше 18 років. 13 відсотків припадало на людей старше 60 років.

Читайте також: Кількість українців у ФРН зросла в сім разів: що робити з біженцями?