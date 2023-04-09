В уряді ФРН очікують підвищення мінімалки

Наступного року через високу інфляцію і зростання тарифів мінімальну зарплату у ФРН "значно" підвищать, спрогнозував міністр праці Губертус Гайль в інтерв'ю Bild am Sonntag.

Міністр праці Німеччини Губертус Гайль (Hubertus Heil) заявив, що очікує наступного року "значного" підвищення мінімального розміру оплати праці (МРОТ). Про це урядовець сказав в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 9 квітня.

"Праця має справедливо оплачуватися. Тому до наступного січня буде нове підвищення МРОТ. Влітку Комісія з МРОТ має зробити пропозицію. Я очікую значного збільшення", - наголосив міністр. За словами Гайля, це пов'язано з високим рівнем інфляції та зростанням тарифів, на які мають "зважати в майбутньому підвищенні мінімальної заробітної плати".

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Мінімальна заробітна плата в Німеччині наразі становить 12 євро на годину. Востаннє її підвищували 1 жовтня 2022 року. Це рішення у винятковому порядку уряд ухвалив без консультацій зі спеціально створеною комісією, яка раз на два роки робить свою пропозицію щодо зміни МРОТ, зазначає агентство AFP.

Міністра звинуватили у втручанні в роботу Комісії з МРОТ

Через високу інфляцію вже в березні 2023 року були суперечки про необхідність чергового підвищення МРОТ. Громадські організації закликали до стрімкого підвищення до 14 євро і вище, а працедавці попереджали про "нереалістичні розміри", пише dpa.

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Заступник голови Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП), що входить до правлячої коаліції (ВДП), Вольфґанґ Кубікі (Wolfgang Kubicki) розкритикував Гайля, звинувативши його у втручанні в це питання. "Може скластися враження, що федеральний уряд підриває фактичну мету Комісії з МРОТ, яка полягає в тому, щоб не допускати політичних вимог у цих дебатах", - сказав він, закликавши розглядати заяву Гайля не як вимогу, а як прогноз.

Генеральний директор Федерального об'єднання спілок німецьких працедавців (BDA) Штеффен Кампетер (Steffen Kampeter) також звинуватив міністра в саботуванні роботи комісії. "Керівництво коаліції має вирішити, чи буде воно продовжувати терпіти постійні порушення з боку федерального міністра праці", - заявив він.