У ФРН значно зросли ціни на енергоносії внаслідок війни

За даними Федерального статистичного відомства, у січні 2023-го ціни на енергоносії були на третину вищими, ніж роком раніше. Водночас останнім часом знову спостерігається їхнє зниження.

Повномасштабне російське вторгнення в Україну, яке розпочалося рік тому, значно вплинуло на динаміку зростання цін на енергоносії в Німеччині у 2022 році. Так, ціни енергокомпаній у січні 2023 року були на третину вищими у порівнянні з січнем попереднього року, повідомило в четвер, 23 лютого, Федеральне статистичне відомство Німеччини.

Найбільше зросли ціни на природний газ: у січні він коштував на понад 50 відсотків більше, ніж роком раніше. Ціни на електроенергію зросли на 27,3 відсотка, на нафтопродукти - на 12,6 відсотка.

Крім того, значно подорожчав імпорт енергоносіїв: газ коштував у січні майже на чверть більше, ніж рік тому, нафтопродукти - на 14,6 відсотка, електроенергія - на 45,7 відсотка.

Тим часом нині ціни на паливо в Німеччині знову знижуються. Бензин і дизель на німецьких автозаправках коштують зараз приблизно стільки ж, як і до початку повномасштабної війни РФ проти України, зазначає Reuters. За даними Єврокомісії та Федерального відомства з картелів, у ФРН 13 лютого 2023 року бензин Super E5 продавали в середньому за 1,83 євро за літр, дизельне пальне - 1,78 євро за літр, 21 лютого 2022 року ці показники становили відповідно 1,80 євро і 1,66 євро.

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