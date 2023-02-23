  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Ціни на газ у ФРН значно зросли у 2022 році
Ціни на газ у ФРН значно зросли у 2022 роціФото: picture alliance / Inderlied/Kirchner-Media
ЕкономікаНімеччина

У ФРН значно зросли ціни на енергоносії внаслідок війни

Максим Сидоржевський | Ольга Лебедєва
22 хв. тому

За даними Федерального статистичного відомства, у січні 2023-го ціни на енергоносії були на третину вищими, ніж роком раніше. Водночас останнім часом знову спостерігається їхнє зниження.

https://p.dw.com/p/4NuHa

Повномасштабне російське вторгнення в Україну, яке розпочалося рік тому, значно вплинуло на динаміку зростання цін на енергоносії в Німеччині у 2022 році. Так, ціни енергокомпаній у січні 2023 року були на третину вищими у порівнянні з січнем попереднього року, повідомило в четвер, 23 лютого, Федеральне статистичне відомство Німеччини.

Найбільше зросли ціни на природний газ: у січні він коштував на понад 50 відсотків більше, ніж роком раніше. Ціни на електроенергію зросли на 27,3 відсотка, на нафтопродукти - на 12,6 відсотка. 

Крім того, значно подорожчав імпорт енергоносіїв: газ коштував у січні майже на чверть більше, ніж рік тому, нафтопродукти - на 14,6 відсотка, електроенергія - на 45,7 відсотка.

Тим часом нині ціни на паливо в Німеччині знову знижуються. Бензин і дизель на німецьких автозаправках коштують зараз приблизно стільки ж, як і до початку повномасштабної війни РФ проти України, зазначає Reuters. За даними Єврокомісії та Федерального відомства з картелів, у ФРН 13 лютого 2023 року бензин Super E5 продавали в середньому за 1,83 євро за літр, дизельне пальне - 1,78 євро за літр, 21 лютого 2022 року ці показники становили відповідно 1,80 євро і 1,66 євро.

Читайте також: Інфляція у ФРН сповільнюється, автомобілісти це вже відчувають

Деіндустріалізація в Німеччині

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Бої за Бахмут

Німецькі експерти: Росія перевела економіку на воєнні рейки

Конфлікти2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Марта Юзьків та її чоловік Сергій Чорний

Рік на фронті - як київське подружжя стало військовими

Рік на фронті - як київське подружжя стало військовими

Конфлікти9 год. тому
Війна триває, передумов для переговорів не намічається

Війна РФ проти України: коли чекати на мир?

Війна РФ проти України: коли чекати на мир?

Конфлікти5 год. тому
external

Історія про тортури в Херсоні: "Били кийками і струмом"

Історія про тортури в Херсоні: "Били кийками і струмом"

Конфлікти9 год. тому02:49 хв.
external

Українські атлети гинуть, російські - їдуть на Олімпіаду?

Українські атлети гинуть, російські - їдуть на Олімпіаду?

Суспільство10 год. тому03:11 хв.
Фури на кордоні Білорусі та Польщі

Обмеження на кордоні Білорусі та Польщі: він закривається?

Обмеження на кордоні Білорусі та Польщі: він закривається?

Політика22 лютого 2023 р.
Фейки

Найбільші фейки Путіна і російської пропаганди - фактчек DW

Найбільші фейки Путіна і російської пропаганди - фактчек DW

Суспільство22 лютого 2023 р.17:37 хв.
На головну сторінку