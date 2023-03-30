У Німеччині в березні сповільнилась інфляція

Через зниження темпів зростання цін на паливо у ФРН сповільнилася інфляція, досягнувши мінімуму з літа минулого року.

За підсумками березня річна інфляція в Німеччині сповільнилась до 7,4 відсотка, що стало найнижчим показником із серпня 2022 року, коли вона склала сім відсотків. Такі попередні дані оприлюднило в четвер, 30 березня, Федеральне статистичне відомство ФРН.

У березні ціни на різні категорії товарів зросли в середньому на 0,8 відсотка порівняно з попереднім місяцем. У порівнянні з березнем минулого року зростання становило 7,4 відсотка. У попередні два місяці поточного року цей показник складав 8,7 відсотка.

До уповільнення інфляції призвело зниження цін на бензин і мазут, зазначає агентство Reuters. Драйверами зростання стали ціни на продукти харчування, які за рік у середньому зросли на 22,3 відсотка. Продуктова інфляція в березні, таким чином, перевищила лютневі показники (21,8 відсотка). "Переважно це пов'язано з тим, що овочів стало не вистачати через неврожаї в деяких країнах-постачальниках", - пише агенція.

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Аналітики: інфляція у ФРН досягла піку

Вартість енергії в березні зросла лише на 3,4 відсотка - після зростання на 19,1 відсотка в лютому. Зниження темпів зростання цін на паливо в річному обчисленні пояснюється тим, що в березні їх уперше порівнюють з цінами, що вже зросли, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке почалося в лютому 2022 року.

Через ефект високої початкової вартості палива в деяких німецьких федеральних землях воно в березні 2023 року виявилося значно дешевшим, ніж у березні 2022 року. Наприклад, у Північному Рейні-Вестфалії бензин і дизель подешевшали на 19,3 відсотка, а в Баварії - на 17,1 відсотка.

Раніше в березні Рада економічних експертів при уряді Німеччини ("Рада мудреців") спрогнозувала, що інфляція в країні досягла свого піку і, ймовірно, почне повільно знижуватися. За розрахунками ради, середньорічне зростання цін у 2023 році становитиме 6,6 відсотка, тоді як у 2022 році було 6,9 відсотка. У 2024 році його рівень може знизитися вже помітно - до трьох відсотків.

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