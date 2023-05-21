ФРН і Південна Корея домовилися посилити співпрацю

Головними темами під час перемовин між Шольцом і Юн Сок Йолем були двостороння співпраця, безпекова ситуація в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та подальша підтримка України.

Німеччина і Південна Корея оголосили про поглиблення економічної та безпекової співпраці. Це випливає зі зробленої у неділю, 21 травня, спільної заяви канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) й президента Кореї Юн Сок Йоля.

Як приклади галузей, де можлива успішна двостороння співпраця, Юн Сок Йоль навів торгівлю та інвестиції у високотехнологічні галузі, такі як виробництво воденю, напівпровідників та перехід на чисту енергетику. Крім того, за словами південнокорейського лідера, однією з цілей є зміцнення співпраці в ланцюгах поставок.

Шольц прибув до Південної Кореї в другій половині дня (за місцевим часом) після закінчення саміту G7 в Японії і перед поверненням до Берліна. Перед зустріччю на вищому рівні з президентом Юном він спочатку відвідав демілітаризовану зону між Південною і Північною Кореєю (ДМЗ), передає AFP. Південну Корею та Німеччину об'єднує досвід поділу, сказав Шольц Юну після цього.

"Я зміг на власні очі побачити, як це - опинитися в ситуації, коли мир і безпека перебувають під серйозною загрозою", - сказав Шольц Юну. "Відносини між нашими двома країнами повинні розвиватися більш тісно, враховуючи наш досвід поділу", - додав він, цитує AFP.

Водночас раніше в інтерв'ю південнокорейському інформаційному агентству Yonhap Шольц засудив ядерні та ракетні випробування Північної Кореї. Однак він підкреслив, що важливо залишати місце для діалогу.

Шольц і Юн говорили про безпеку й Україну

Іншими темами переговорів канцлера ФРН з південнокорейським лідером були безпекова ситуація в Індо-Тихоокеанському регіоні та російська агресія в Україні. Південна Корея приєдналася до міжнародних санкцій проти Росії, але поки що відмовляється постачати зброю Києву. Вона посилається на свою основну політику - не постачати зброю в кризові регіони.

В інтерв'ю Yonhap Шольц привітав гуманітарну допомогу Південної Кореї Україні та її підтримку санкцій проти Росії. Однак він підкреслив, що кожна країна сама вирішує, як вона може допомогти Україні.

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Південнокорейський лідер також був гостем саміту G7 в Японії, де мав переговори з президентом України Володимиром Зеленським. За даними його офісу, Юн пообіцяв Зеленському подальшу нелетальну допомогу Україні, наприклад, обладнанням для розмінування або машинами швидкої допомоги.

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Після зустрічі з Шольцем Юн лише заявив, що Південна Корея і Німеччина і надалі підтримуватимуть Україну, хоч і не став деталізувати можливі плани щодо цього.