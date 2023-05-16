Зеленська у Сеулі просить нелетальну допомогу для України

Крім гуманітарної, Україна потребує від Південної Кореї і нелетальної допомоги, наголосила Олена Зеленська в Сеулі. Президент азійської країни пообіцяв координувати свої дії з НАТО.

Перша леді України Олена Зеленська закликала керівництво Південної Кореї надати Україні нелетальну допомогу. Свій заклик вона озвучила у вівторок, 16 травня, під час зустрічі з президентом Південної Кореї Юн Сок Йольом, до якого прибула як спеціальна посланниця українського президента Володимира Зеленського, повідомив офіс південнокорейського лідера.

Зеленська сказала, що сподівається на підтримку України у вигляді нелетального військового обладнання, як-от міношукачі.

Сам президент Південної Кореї пообіцяв розширити нелетальну допомогу Києву. За словами його речника Юна Лі До Во, уряд буде тісно координувати свої дії з Північноатлантичним альянсом (НАТО) та іншими міжнародними партнерами, щоб "активно підтримувати український народ".

З проханням про постачання південнокорейського озброєння Зеленська не зверталася, пише Associated Press.

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Зеленська прагне "радикальнішої" підтримки для України

В інтерв'ю південнокорейському інформаційному агентству Yonhap, Зеленська заявила, що очікує "радикальнішої" підтримки для України в її боротьбі з Росією: "Коли в будинку перебуває злочинець, господарям явно потрібна не тільки гуманітарна допомога, їжа і ліки, але і щось більш радикальне, щоб вигнати злочинця. Ми говоримо всім: дайте нам ресурс, і ми виженемо злочинця з нашого будинку".

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Перша леді також позитивно відповіла на запитання, чи планує Україна запросити президента Південної Кореї до Києва. Вона сказала, що Україна "завжди чекає на своїх друзів": "Такий візит був би великою підтримкою для українців, тому що це спосіб розділити з нами наше протистояння, принаймні на один день нашого життя".

У Сеулі допомогу зброєю поставили в залежність від дій РФ

З початку агресивної війни Росії проти України Південна Корея активно надавала Україні гуманітарну та технічну підтримку. Сеул також приєднався до економічних санкцій проти Росії. Втім, досі там не поспішали перейти до прямої військової допомоги Україні.

Минулого місяця в офісі президента Південної Кореї заявили, що рішення про надання прямої військової допомоги Києву залежить від дій Росії. Приміром, масштабна атака на цивільне населення може порушити рівновагу, зазначили тоді в офісі південнокорейського лідера.

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Нині Південна Корея входить в десятку провідних світових експортерів зброї. Останнім часом багато східноєвропейських країн, які входять до НАТО, активно купують південнокорейське озброєння, подеколи з можливістю локалізації його виробництва.

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