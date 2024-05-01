Шойгу закликав прискорити поставки озброєнь для армії РФ

Російський міністр оборони під час наради заявив, що для підтримки темпів наступу армії РФ в Україні потрібно підвищити обсяги поставки озброєнь.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу закликав пришвидчити поставки та збільшити кількість озброєнь для російських військ в Україні. "Для підтримання необхідних темпів наступу і забезпечення нарощування бойового складу угруповань військ для подальших дій необхідно підвищувати обсяги і якість постачання до військ озброєння і військової техніки, насамперед засобів ураження", - сказав глава російського військового відомства під час наради у вівторок, 30 квітня.

Він також зазначив, що підприємства працюють з максимальним завантаженням і скороченням строків виробництва. Проте "з'являються питання, які потребують особливої уваги та невідкладного вирішення, особливо щодо забезпечення найбільш затребуваними зразками". Шойгу також закликав скоротити термін ремонту озброєнь.

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Просування РФ на фронті

Згідно з квітневим аналізом вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW), з початку цього року російські війська вже "захопили понад 360 квадратних кілометрів - територію розміром з Детройт" - найбільшого міста американського штату Мічиган. Ще з осені 2023 року поєднання високих українських втрат і браку боєприпасів, який посилився на тлі призупинення американської допомоги, дозволило російським військам перехопити ініціативу та повернутися до наступу.

Просуваючись поступово і не рахуючись з втратами, росіяни досягли обмежених, але відчутних територіальних завоювань, змусивши Україну відступати, визнав на початку грудня 2023 президент України Володимир Зеленський.

Після тривалого блокування Вашингтон відновив фінансування допомоги Україні у квітні 2024 року. ЗСУ очікують уже найближчим часом нову партію зброї для стримування російських військ.

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