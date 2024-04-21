ISW прогнозує просування Росії на фронті найближчими тижнями

ЗСУ в очікуванні додаткової військової допомоги від США можуть зазнати невдач найближчими тижнями, але це не буде катастрофою для фронту, зазначають аналітики. А вже до червня Україна може покращити свої позиції.

Українські війська можуть зазнати додаткових невдач у найближчі тижні в очікуванні на нову масштабну допомогу з боку США, яку наступного тижня має затвердити Конгрес. Проте російській армії "навряд чи вдасться досягти прориву, який зруйнував би лінію фронту". Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) в огляді за суботу, 20 квітня.

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ISW продовжує оцінювати, що нестача матеріальних засобів змушує Україну економити боєприпаси та надавати пріоритет обмеженим ресурсам критичним ділянкам фронту. Це "збільшує ризик російського прориву на інших менш забезпечених ділянках і робить загальну лінію фронту більш крихкою".

Росіяни активізують ракетно-дронові удари

Російські війська, ймовірно, активізують поточні наступальні операції, а також ракетні та дронові удари у найближчі тижні, зазначають аналітики ISW. За їхніми словами, поки ЗСУ очікує на прибуття американської допомоги, російське командування тиснутиме, аби "використати вікно обмежень, що зачиняється".

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"Російські війська все ще можуть досягти значних успіхів в оперативному плані протягом наступних тижнів і можуть віддавати пріоритет секторам фронту, де українська оборона виглядає відносно нестабільною, зокрема на захід від Авдіївки, або ділянкам фронту, де російські війська знаходяться в межах досяжності оперативно-важливих об'єкта, наприклад біля Часового Яру", - йдеться у звіті ISW.

Також зазначається, що російські війська можуть завдати ударів по українській транспортній інфраструктурі, щоб обмежити здатність ЗСУ розподіляти живу силу та матеріальні засоби на критичних ділянках фронту.

Україна може покращити ситуацію на фронті до червня

Американські аналітики наголошують водночас, що і в умовах обмежень України в озброєнні російські війська досягали "лише тактичних здобутків протягом останніх шести місяців".

Україна, ймовірно, матиме значно покращену оперативну позицію до червня 2024 року, зазначає ISW. Аналітики зауважують, що невід'ємною частиною оперативного планування Росії на це літо був розрахунок про затримку чи припинення військової допомоги США.

Тепер же українські сили з новою допомогою, ймовірно, підірвуть "оперативний намір одночасних наступальних операцій Росії на ширшому фронті", зазначає ISW.



