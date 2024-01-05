Що пропонують туристам культурні столиці Європи 2024 року?

Норвезьке місто Буде, естонське Тарту та австрійське Бад-Ішль перемогли на конкурсі Європейського Союзу як культурні столиці 2024 року. Що чекає на туристів там цьогоріч?

Ініціатива Європейського Союзу з вибору культурних столиць Європи розпочалася в 1985 році. За останній час такими ставали понад 50 європейських міст. У 2024 році почесний титул наданий трьом містам: австрійському Бад-Ішлю, естонському Тарту та норвезькому Буде.

Бад-Ішль - магніт для туристів

Невеличке містечко Бад-Ішль в австрійському регіоні Зальцкаммергут - справжній магніт для туристів. Щорічно його відвідують сотні тисяч людей. Принади регіону - гірські панорами, зелені луки влітку, сніжні вершини взимку та кришталево чисті озера. Розкішна природа приваблювала й австрійських монархів: саме у Бад-Ішлі у 1853 році заручилися імператор Франц Йозеф І та імператриця Сісі, тут вони проводили й літні відпустки.

У 2024 році Бад-Ішль та 22 сусідні муніципалітети разом стануть однією із трьох європейських культурних столиць. Протягом року там реалізують понад 300 проєктів. Місцеві органи влади познайомлять гостей з особливостями регіону та покажуть, що ще, крім ідилічних пейзажів, мають альпійські ландшафти. Мета - "показати і позитивне, і негативне у цьому регіоні, а не перетворити знайомство з ним суто на феєрверк чи фестиваль", - зазначає в інтерв'ю dpa Елізабет Швеґер (Elisabeth Schweeger), кураторка культурної програми.

Утім, уже 20 січня Бад-Ішль потішить туристів яскравим шоу, в якому візьме участь Том Нойвірт (Tom Neuwirth), уродженець Зальцкаммергута та переможець "Євробачення-2014", більш відомий під сценічним псевдонімом Кончіта Вурст. Також на відкритті співатиме тисячоголосий хор.

"Сховище солі"

Українською Зальцкаммергут можна перекласти як "сховище солі". Саме так є й насправді - у курортному озерному регіоні вже сім тисяч років видобувають сіль. Зальцкаммергут "постав із солі, розбагатів завдяки солі та з сіллю йде у майбутнє", каже Елізабет Швеґер. "Настав час додати ще один елемент - культуру. Адже саме культура - двигун сталого співіснування в Зальцкаммергуті та далеко за його межами", - наголошує кураторка програми.

Громада Гальштатт долучена до заходів культурної столиці Бад-Ішля Фото: W. Geiersperger/Helga Lade Fotoagentur/picture alliance

До традиції видобування солі звертається й киатйський художник Ай Вейвей, чия виставка відбудеться в регіоні. Інші виставки присвячені творам мистецтва, викраденим нацистами: Бад-Ішль нагадує про те, що під час Другої світової війни в одному з альпійських тунелів вони переховували награбовані твори мистецтва та художні цінності. Виставка у сусідньому Бад-Аусзеє втсвітлить й життя арт-дилера Вольфґанґа Ґурлітта.

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Концерти музики Арнольда Шенберґа (Arnold Schönberg) та оперетти Оскара Штрауса (Oscar Straus) нагадають про численних єврейських митців, тісно пов'язаних із Зальцкаммергутом. А проєкт "k(ritisch) u(nd) k(ontrovers)" буде присвячений історії монархії Габсбурґів, яким колись належав Зальцкаммергут.

У Бад-Ішлі мешкають лише близько 14 тисяч людей. Деякі громади регіону, які об'єдналися для формування культурної столиці, налічують лише кілька сотень мешканців. Регіон, який з 1997 року є об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО, вже зараз змушений витримувати напливи туристів. Місцеві жителі часто запитують: "Чи потрібно нам це?" Елізабет Швеґер підраховує, що понад 85 відсотків заходів реалізуються місцевими та регіональними організаторами проєктів. Також, за її словами, погляд ззовні часто допомагає критично осмислити власну історію.

Серце і душа Естонії - Тарту

Естонське місто Тарту - з населенням близько 100 тисяч людей є другим за розмірами містом у країні - також стало культурною європейською столицею 2024 року. З економічного погляду, Тарту перебуває у тіні Таллінна, однак у культурному плані старовинне університетське та ганзейське місто не поступається столиці - воно завжди було серцем і душею маленької балтійської держави на північному сході Європи.

"Тарту завжди було центром науки, освіти та культури в Естонії", - каже мер Урмас Клаас в інтерв'ю dpa. Місто вважається колискою естонського національного відновлення, місцем народження фестивалю естонської пісні, естонського театру та, по суті, естонської держави. Саме в Тарту, яке тоді називалося Дерпт, 2 лютого 1920 був підписаний Дерптський мирний договір - відповідно до нього Радянська Росія визнала суверенітет Естонії, яка проголосила незалежність у 1918 році.

Тарту Фото: Alexander Welscher/dpa/picture-alliance

Під девізом "Мистецтво виживання" культурна столиця Тарту пропонує понад тисячу заходів. Культурна програма відкриється 26 січня. Серед найяскравіших подій, які відбудуться влітку, - флешмоб поцілунків "Цілуючи Тарту", фестиваль дискусій у сауні "Гола правда" та театральна постановка "Бізнес як зазвичай" про скандал з відмиванням коштів Danske Bank в Естонії. З 12 до 18 серпня у Тарту відбудеться гей-прайд - з 2024 року в Естонії легалізовані одностатеві шлюби.

Буде прагне стати найекологічнішою культурною столицею Європи

Ще одна європейська культурна столиця 2024 року - норвезьке місто Буде. Воно розташоване на західному узбережжі Норвегії, завдяки чому стало першою культурною столицею Європи на північ від полярного кола. Понад тисячею різноманітних заходів Буде та регіон Нордланд покажуть, що у списку їх досягнень - не тільки захоплююча арктична природа, але й багата культура. Організатори сподіваються, що протягом року регіон відвідають пів мільйона гостей та туристів.

Буде Фото: picture alliance/dpa/Bodo2024

"Буде - 2024" - найбільший культурний проєкт, коли-небудь реалізований на півночі Норвегії. Місто прагне стати найбільш екологічною культурною столицею Європи та провести навесні найекологічніший у світі концерт "Чиста музика". Одною з основних тем програми має стати культура саамів - корінного населення регіону. Зокрема, вона буде представлена музичною театральною постановкою.

Плавуча сцена в Буде Фото: Phase7/bjornadal arkitektstudio/Kopi-Kopi/Bodo2024/dpa/picture-alliance

Багато заходів у Буде будуть пов'язані з Німеччиною, у тому числі й церемонія відкриття 3 лютого за участю берлінського гурту Phase7, яка відбудеться у гавані на зведеній спеціального для цього плавучій сцені. На 22 червня запланований великий концерт просто неба. А у листопаді та грудні, коли дні знову стануть темнішими, пройде перший Фестиваль вогнів Нордланду.