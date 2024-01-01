В Естонії набрав чинності закон про одностатеві шлюби

Новий закон передбачає можливість укладати шлюби незалежно від статі. Естонія стала першою державою на пострадянському просторі, що узаконила одностатеві шлюби.

В Естонії в понеділок, 1 січня, набрав чинності закон про рівність шлюбів, згідно з яким двоє повнолітніх можуть укласти шлюбний союз, незалежно від їхньої статі.

"Це історична подія, яка покладе край багаторічній правовій плутанині, що тривала роками, і забезпечить усім жителям Естонії почуття безпеки і рівні права", - заявила міністерка соціального захисту країни Сігне Ріісало.

Вона висловила сподівання, що необґрунтовані побоювання підуть, а критики нового закону зрозуміють, що "ні в кого нічого не віднімається, але багатьом буде дано щось дуже важливе".

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Легалізація одностатевих шлюбів в Естонії

Закон про рівність шлюбів ухвалений парламентом Естонії у червні минулого року. Тоді за нього проголосували 55 депутатів, проти - 34, і Естонія стала першою країною на пострадянському просторі, що узаконила одностатеві шлюби.

З 2014 року в Естонії громадяни мали право укласти договір про офіційне партнерство незалежно від статі його учасників. Партнери можуть ухвалювати одне за одного офіційні рішення - наприклад, у медичних випадках, - розпоряджатися спільно нажитим майном, вступати у спадок або отримувати державні пільги нарівні із сімейними парами.

Закон про рівність шлюбів не скасовує можливості укладати договір про партнерство. Пари, які уклали такий договір, тепер зможуть оформити шлюб у спрощеному порядку.

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