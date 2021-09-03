 Сміттєвози на водні: як комунальники в Німеччині переходять на паливо майбутнього (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 10.09.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Економіка

Сміттєвози на водні: як комунальники в Німеччині переходять на паливо майбутнього (відео)

Німеччина робить ставку на "зелений" водень. У берлінській службі прибирання BSR з’явилися електричні сміттєвози, які працюють на водні! Чим особливі ці автівки і чи зможе водень стати паливом майбутнього у ФРН?

BdT Deutschland Nürnberg testet vollelektrisches Müllauto

Німеччині сміттєвози не лише на електриці, але й на водні

Ці яскраві сміттєвозки вже кілька місяців курсують вулицями Берліна і збирають сміття. Автомобіль прикрашений написом, що він "не є курцем" - дотепний натяк на те, що машина працює на водні, а тому не забруднює повітря. Помітити відмінність зовні важко, але різниця є. Переконайтеся самі!

DW.COM

Водень замість газу через українську ГТС у Євросоюз? (відео)

Для України та української ГТС відкриваються нові можливості у зв'язку з переходом ЄС на енергоносій водень. Наскільки країна готова для виробництва, транспортування і зберігання "зеленого" водню?  

Літаки на водні: чи зможе людство літати без шкідливих викидів? (відео)

Виробники літаків, зокрема Airbus, обіцяють невдовзі вивести на ринок пасажирські лайнери без викидів CO2. Як енергоносій розглядається водень. DW спробувала з'ясувати, наскільки це реально.  

Бензин, дизель, водень, струм: що стане пальним майбутнього (відео)

Бензин, дизель, газ, водень чи електрика? На чому їздитиме людство вже у найближчі роки? Альтернативні види пального стрімко розвиваються. Про переваги і недоліки - у добірці DW.  

Пальне майбутнього: чому водень буває "зеленим" та "сірим" (відео)

Водень вважають "енергоносієм майбутнього". Колись він має стати рушійним елементом нової "зеленої" енергетичної політики Європи. Але чи справді водень як енергоносій - зелений?  

Також за темою

Сміттєвози на водні: як комунальники в Німеччині переходять на паливо майбутнього (03.09.2021) 03.09.2021

Німеччина робить ставку на "зелений" водень. Так, у берлінській службі прибирання з’явилися сміттєвози, які працюють на водні! Чим особливі ці автівки і чи зможе водень стати паливом майбутнього у ФРН?

18.09.2018, Sachsen, Dresden: Ein Zapf-Ventil von einer Wasserstoff-Tankstelle steckt im Tankstutzen eines Wasserstoffautos. Die Tankstelle für Wasserstoffmobilität ist die erste ihrer Art im Freistaat. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Водневу техніку для транспорту створюватимуть у Німеччині нові центри 07.09.2021

На розробку водневих технологій для автомобілів, потягів, суден та літаків уряд Німеччини виділив 290 мільйонів євро. Берлін поєднує підтримку інновацій з розвитком регіонів.

ARCHIV - 15.11.2018, Mecklenburg-Vorpommern, Laage: Das Verlegeschiff Audacia des Offshore-Dienstleisters Allseas verlegt in der Ostsee vor der Insel Rügen Rohre für die Gaspipeline Nord Stream 2. (zu dpa: Nord Stream 2: US-Repräsentantenhaus stimmt für Sanktionen) Foto: Bernd Wüstneck/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Коментар: Україна - від транзитерки газу до експортерки водню 26.08.2021

Політично спірний "Північний потік-2" незабаром добудують. Утім, для України це може стати шансом, вважає Олівер Ролофс.

Реклама

Докладно

BdT Deutschland Nürnberg testet vollelektrisches Müllauto

Як комунальники в Німеччині переходять на водень (відео)

У Берліні з’явилися електричні сміттєвози на водні! Чим вони особливі і чи стане водень паливом майбутнього у ФРН?  

Гомофобні наліпки від право-консервативного журналу

Єврокомісія карає копійкою гомофобні польські регіони

Причиною є низка дискримінаційних рішень проти ЛГБТК-спільноти. А що кажуть у самій Польщі?  