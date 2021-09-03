Сміттєвози на водні: як комунальники в Німеччині переходять на паливо майбутнього (відео)

Ці яскраві сміттєвозки вже кілька місяців курсують вулицями Берліна і збирають сміття. Автомобіль прикрашений написом, що він "не є курцем" - дотепний натяк на те, що машина працює на водні, а тому не забруднює повітря. Помітити відмінність зовні важко, але різниця є. Переконайтеся самі!