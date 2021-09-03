Сміттєвози на водні: як комунальники в Німеччині переходять на паливо майбутнього (відео)

Німеччина робить ставку на "зелений" водень. У берлінській службі прибирання BSR з’явилися електричні сміттєвози, які працюють на водні! Чим особливі ці автівки і чи зможе водень стати паливом майбутнього у ФРН?
Ці яскраві сміттєвозки вже кілька місяців курсують вулицями Берліна і збирають сміття. Автомобіль прикрашений написом, що він "не є курцем" - дотепний натяк на те, що машина працює на водні, а тому не забруднює повітря. Помітити відмінність зовні важко, але різниця є. Переконайтеся самі!
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