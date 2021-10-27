 Смерть Полякова: в крові нардепа, крім метадону, виявили димедрол | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.10.2021

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Новини

Смерть Полякова: в крові нардепа, крім метадону, виявили димедрол

Як до організму депутата Верховної Ради Антона Полякова напередодні смерті потрапила суміш алкоголю та метадону з димедролом, правоохоронці не коментують. Слідство триває. Версія вбивства не відкидається.

Народний депутат України Антон Поляков

Розслідування щодо обставин смерті Антона Полякова триває

У крові померлого народного депутата України Антона Полякова, крім метадону й алкоголю, виявили димедрол, який підсилює дію наркотичної речовини, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

"Ми завершили одну з експертиз. І ми точно можемо сказати, що це метадон з примішками димедролу.  По-простому кажучи, це так званий "вуличний метадон". Метою димедролу є посилення дії наркотичної речовини", - заявив він 26 жовтня в ефірі hromadske. Єнін додав, що в звичайній аптеці за рецептом таку суміш отримати неможливо.

За його словами, правоохоронці не коментують, звідки ця речовина потрапила в організм Полякова. Наразі слідство не володіє доказами, які би свідчили про насильницький характер смерті депутата, водночас ця версія не відкидається.

Читайте також: Смерть нардепа Полякова: поліція розглядає версію отруєння

Обставини смерті Полякова

Антона Полякова у ніч на 8 жовтня знайшли мертвим у Дніпровському районі Києва в автомобілі таксі, який патрульні зупинили через порушення правил дорожнього руху.

Як з'ясувала поліція, у ніч смерті Поляков перебував з помічником своєї співмешканки, народної депутатки Анни Скороход, Русланом Джамбулатовим. Чоловіки були в одному з ресторанів Києва, потім їздили містом на авто Джамбулатова, після чого Поляков у стані алкогольного сп'яніння пересів у таксі, в якому йому стало зле в дорозі.

За результатами розтину медики назвали причиною смерті Полякова гостру коронарну недостатність. Згодом у крові померлого виявили метадон. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство" з позначкою "природна смерть". Серед інших розглядається версія отруєння Полякова.

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