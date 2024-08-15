Смерть зірки "Друзів": п'ятьом особам висунули звинувачення

Двох лікарів, помічника та ще двох людей обвинувачують у постачанні Метью Перрі великої кількості кетаміну. Саме вживання цього анестетика стало причиною його смерті.

Прокуратура США у четвер, 15 серпня, висунула звинувачення п'ятьом особам у зв'язку зі смертю актора Метью Перрі у 2023 році, пише Reuters.

"Обвинувачені скористалися проблемами залежності пана Перрі, щоб збагатитися", - заявив на пресконференції прокурор Мартін Естрада.

Серед обвинувачених лікарі та помічник Перрі

В прокуратурі повідомили, що серед обвинувачених двоє лікарів, помічник Перрі, жінка, відома в Лос-Анджелесі як "королева кетаміну" і ще одна людина.

За версією слідства, вони поставили актору велику кількість потужного анестетика "кетамін", вживання якого і призвело до його смерті, пише AP. Пізніше вони намагалися приховати свою причетність до постачання Перрі анестетика.

За словами Естради, двоє з обвинувачених, у тому числі один із лікарів, були заарештовані. Двоє обвинувачених, включаючи асистента Перрі, вже визнали провину, ще один з фігурантів - погодився визнати провину.

Обставини смерті актора

Зірку серіалу "Друзі" Метью Перрі знайшли мертвим 28 жовтня 2023 року в басейні його будинку в районі Пасифік-Палісейдс в Лос-Анджелесі. Актор в минулому страждав від наркотичної залежності, але, згідно зі звітом поліції, в останні 19 місяців він не вживав наркотики.

Судмедекспертиза встановила, що він помер від гострих наслідків вживання кетаміну, а його утоплення було визнано нещасним випадком. За словами експертів, виявленої кількості кетаміну "було б достатньо, щоб він втратив свідомість" й "здатність триматися над водою".