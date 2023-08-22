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КультураІталія

Помер італійський співак Тото Кутуньйо

Степан Смишляєв | Вера Фрідріх
27 хв. тому

Після тривалої хвороби в одному зі шпиталів Мілана помер знаний італійський поп-виконавець та композитор Тото Кутуньйо.

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Тото Кутуньйо на концерті у Києві в 2017 році
Помер знаний італійський музикант Тото КутуньйоФото: Pacific Press/Zuma/dpa/picture alliance

Після тривалої хвороби в одному зі шпиталів Мілана помер італійський музикант Сальваторе (Тото) Кутуньйо. Про це у вівторок, 22 серпня, повідомило італійське інформаційне агентство ANSA.

7 липня 2023 року знаний італійський поп-виконавець і композитор, відзначив 80-річчя. Як композитор він співпрацював з такими зірками, як Адріано Челентано, Джо Дассен, Даліда, Ricchi e Poveri, Мірей Матьє.

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Його головний хіт як виконавця - пісня "l"Italiano", відома за приспівом "Lasciatemi cantare". У 1990 році Кутуньо переміг на "Євробаченні" в Загребі.

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