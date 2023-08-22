КультураІталія
Помер італійський співак Тото Кутуньйо
27 хв. тому
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Після тривалої хвороби в одному зі шпиталів Мілана помер італійський музикант Сальваторе (Тото) Кутуньйо. Про це у вівторок, 22 серпня, повідомило італійське інформаційне агентство ANSA.
7 липня 2023 року знаний італійський поп-виконавець і композитор, відзначив 80-річчя. Як композитор він співпрацював з такими зірками, як Адріано Челентано, Джо Дассен, Даліда, Ricchi e Poveri, Мірей Матьє.
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Його головний хіт як виконавця - пісня "l"Italiano", відома за приспівом "Lasciatemi cantare". У 1990 році Кутуньо переміг на "Євробаченні" в Загребі.
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