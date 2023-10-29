Зірка серіалу "Друзі" Метью Перрі помер у віці 54 років

Актор Метью Перрі, який прославився в 1990-х роках як дотепний Чендлер Бінг в хітовій американській телекомедії "Друзі" (Friends), у суботу, 28 жовтня помер у віці 54 років, передає Reuters.

Видання Los Angeles Times і TMZ.com, посилаючись на неназвані джерела в правоохоронних органах, повідомили, що Перрі знайшли мертвим в своєму будинку в районі Лос-Анджелеса у гарячій ванні або джакузі. Мовник NBC News, посилаючись на неназваного представника актора і джерело в правоохоронних органах, повідомив, що актор помер від ймовірного утоплення.

Перрі був найвідоміший за своєю багаторічною роллю саркастичного, кмітливого і невпевненого у собі Чендлера Бінга в надзвичайно успішному телесеріалі "Друзі", який виходив протягом 10 сезонів на американському каналі NBC з 1994 по 2004 рік, з Дженніфер Еністон Кортні Кокс, Девідом Швіммером, Меттом Лебланом і Лізою Кудроу у головних ролях.

Кадр із серіалу "Друзі" із Чендлером (Метью Перрі) Фото: Newscom/picture-alliance

Серіал зробив із усіх шістьох акторів міжнародних знаменитостей. Вони грали дружню компанію молодих людей, які мешкали поруч і зустрічалися на каву в "Central Perk", вигаданій кав'ярні на Мангеттені.

Увесь акторський склад знову зібрався через 17 років після фіналу серіалу для спеціального випуску про возз'єднання, який вийшов на HBO Max у 2021 році.

У розпал показу шоу "Друзі" 1997 та 2001 роках Перрі лікувався від наркотичної та алкогольної залежності. У своїх мемуарах він ділився, що 15 разів проходив реабілітацію і витратив близько 9 мільйонів доларів на боротьбу із залежністю. Перрі не був одружений і не мав дітей.

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