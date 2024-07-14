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КультураСполучені Штати Америки

Померла зірка американських серіалів Шеннен Догерті

Олена Перепадя
14 липня 2024 р.

У американської акторки у 2015 році діагностували рак молочної залози, відтоді вона боролася з цією хворобою.

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Шеннен Догерті, фото 2019 року
Шеннен Догерті померла у віці 53 роківФото: Jon Kopaloff/Getty Images

У віці 53 років померла американська акторка Шеннен Догерті - зірка серіалів 1990-х і 2000-х років "Беверлі-Гіллз, 90210" і Charmed (в українській адаптації "Всі жінки - відьми").

У 2015 році у акторки діагностували рак молочної залози, відтоді вона боролася з цією хворобою. У 2023 році Шеннен Догерті повідомила, що рак поширився на мозок, її провели операцію з видалення пухлини. Згодом хвороба перейшла і на кістки.

Попри хворобу, вона продовжувала зніматися в кіно і працювати. "Я не закінчила жити. Я не закінчила любити. Я не закінчила творити. Я не закінчила сподіватися змінити ситуацію на краще. Я просто не закінчила. Мій найкращий спогад ще попереду", - казала вона в інтерв'ю восени 2023 року. 

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Зірки серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210"
Зірки серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210", (Доггерті - знизу праворуч)Фото: Globe-ZUMA/picture alliance

Догерті здобула широку популярність після ролі Бренди Уолш у хітовій підлітковій мелодрамі продюсера Аарона Спеллінга, дія якої відбувається в розкішному районі Беверлі-Хіллз. У цьому серіалі вона знімалася з 1990 по 1994 роки (шоу транслювалося до 2000 року).

У 1998 році Догерті возз'єдналася зі Спеллінгом на зйомках у культовому серіалі Charmed, зігравши молоду відьму Прю Галлівелл.

Шеннен Догерті (праворуч) у кадрі серіалу Charmed
У 1998-2001 роках Догерті (л.) знімалася з Аліссою Мілано (ц.) і Голлі Марі Комбс (п.) у серіалі "Усі жінки - відьми".Фото: IFTN Plus/United Archives/picture alliance
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